Chaibasa News: जनता दरबार : डीसी ने सुनीं समस्याएं, कार्रवाई के निर्देश
Chaibasa News: चाईबासा में उपायुक्त मनीष कुमार की अध्यक्षता में जनता दरबार आयोजित हुआ। नागरिकों ने अपनी समस्याएं जैसे आधार कार्ड, जाति प्रमाणपत्र, सामाजिक सुरक्षा पेंशन आदि उपायुक्त के समक्ष रखी। सभी आवेदन विभागीय अधिकारियों को शीघ्रता और गुणवत्ता के साथ निपटाने के निर्देश दिए गए।
Chaibasa News: चाईबासा,संवाददाता। पश्चिमी सिंहभूम जिला समाहरणालय स्थित प्रकोष्ठ में उपायुक्त मनीष कुमार की अध्यक्षता में जनता दरबार का आयोजन हुआ। इस दौरान जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आए नागरिकों ने अपनी व्यक्तिगत, सामाजिक एवं जनसुविधाओं से संबंधित समस्याओं एवं मांगों को आवेदन के माध्यम से उपायुक्त के समक्ष प्रस्तुत किया। जनता दरबार में आधार कार्ड निर्गमन, जाति प्रमाणपत्र, लीज बंदोबस्त, मंईयां सम्मान योजना के लाभ से संबंधित विषय, सेवा पुस्तिका में आवश्यक संशोधन, पारिवारिक सूची में नाम जोड़ने एवं त्रुटि सुधार, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, आवास योजनाओं, सड़क निर्माण एवं मरम्मत सहित अन्य प्रशासनिक मामलों से संबंधित आवेदन प्राप्त हुए।
उपायुक्त मनीष कुमार ने जनता दरबार में प्राप्त सभी आवेदनों का एक-एक कर अवलोकन करते हुए संबंधित विभागीय पदाधिकारियों को मामलों की प्रकृति के अनुरूप शीघ्र एवं गुणवत्तापूर्ण निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
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