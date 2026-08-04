Chaibasa News: सारंडा के बच्चों की शिक्षा पर ग्रामसभा में मंथन, अतिरिक्त स्कूल बस और स्कूल अपग्रेड की मांग

Chaibasa News: गुवा। सारंडा क्षेत्र के करमपदा समेत आसपास के गांवों के बच्चों को किरीबुरू स्थित विद्यालयों तक आने-जाने में हो रही समस्याओं को लेकर करमपदा में विशेष ग्रामसभा आयोजित की गई। मुखिया लिपि मुंडा की अध्यक्षता में हुई बैठक में स्कूल बसों में सीटों की कमी, विद्यालयों के उन्नयन और शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने पर चर्चा हुई। बैठक में सेल किरीबुरू प्रबंधन के अधिकारी, शिक्षक और बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे।ग्रामसभा में निर्णय लिया गया कि फिलहाल सेल द्वारा उपलब्ध कराई गई दोनों बसों में ही विद्यार्थियों का समायोजन कर उनकी पढ़ाई जारी रखी जाएगी। साथ ही प्रशासन और शिक्षा विभाग से करमपदा सरकारी विद्यालय को 10वीं कक्षा तक तथा थोलकोबाद विद्यालय को कम-से-कम 8वीं कक्षा तक अपग्रेड करने की मांग की जाएगी।