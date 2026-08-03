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Chaibasa News: आशीष बिरूवा अध्यक्ष व मतलूब आलम उपाध्यक्ष मनोनीत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चाईबासा
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Chaibasa News: चाईबासा में खेल प्रेमी समिति की बैठक में 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस पर सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा। 60 वर्ष से ऊपर के बुजुर्ग खिलाडियों को सम्मानित किया जाएगा। समिति के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ने व्यक्तिगत कारणों से अपने पद छोड़े, लेकिन समिति से जुड़े रहेंगे। आशीष बिरूवा को नया अध्यक्ष बनाया गया।

Chaibasa News: आशीष बिरूवा अध्यक्ष व मतलूब आलम उपाध्यक्ष मनोनीत

Chaibasa News: चाईबासा, संवाददाता। खेल प्रेमी समिति की एक बैठक रविवार को रवीन्द्र भवन के रवीन्द्र पार्क में हुई। बैठक की अध्यक्षता डीके बनर्जी ने किया। बैठक में 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर रवीन्द्र भवन में सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा। उक्त सम्मान समारोह में जिले विभिन्न खेलों के जुड़े 60 वर्ष में से ऊपर के बुजुर्ग खिलाडियों को सम्मानित किया जाएगा। बैठक में समिति के अध्यक्ष डीके बनर्जी और उपाध्यक्ष दिवाकर गोप ने अपने परिवारिक कामों और स्वास्थ्य ठीक है नहीं रहने के कारण पद को छोड़ने की घोषणा की है। लेकिन दोनों समिति से जुड़े रहेंगे और समिति के हर कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे।

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बैठक में सर्वसम्मति से आशीष बिरूवा को अध्यक्ष और मतलूब आलम को उपाध्यक्ष मनोनीत किया गया है। सम्मान समारोह को बेहतर तरीके से आयोजित करने के लिए 12 सदस्यों का आयोजन समिति बनाया गया। आयोजन समिति में आशीष बिरूवा,मतलूब आलम,काबू दत्ता,रमेश दास,शीतल बागे, सूर्यकांत बोस, सुशील महापात्रा,सुरसेन तोपनो, मोअज्जम, सुनील कुमार, असलम परवेज और जनक किशोर गोप शामिल हैं। अगली बैठक 16 अगस्त को होगी। बैठक में पीके फौजदार समेत सभी पदाधिकारी और सदस्य उपस्थित थे।

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