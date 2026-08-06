Chaibasa News: बच्चों की रचनात्मक प्रतिभा को मिला प्रोत्साहन
Chaibasa News: चाईबासा में पश्चिमी सिंहभूम जिला प्रशासन ने सभी सरकारी विद्यालयों में खेल महोत्सव का आयोजन किया। इस दौरान विद्यार्थियों के लिए खेल प्रतियोगिताएं, चित्रांकन और निबंध लेखन की प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। उपायुक्त मनीष कुमार ने बच्चों की रचनात्मकता और समग्र विकास पर जोर दिया। खेल अनुशासन और आत्मविश्वास विकसित करते हैं।
Chaibasa News: चाईबासा, संवाददाता। पश्चिमी सिंहभूम जिला प्रशासन द्वारा संचालित प्रोजेक्ट परख : तैयारी उड़ान की के अंतर्गत जिले के सभी सरकारी विद्यालयों में बुधवार को खेल महोत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान विद्यालयों में विद्यार्थियों के लिए विभिन्न आउटडोर एवं इंडोर खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। साथ ही चित्रांकन एवं निबंध लेखन प्रतियोगिता आयोजित कर बच्चों की रचनात्मक प्रतिभा को प्रोत्साहित किया गया। विद्यार्थियों के उत्साहवर्धन एवं सकारात्मक सोच के विकास के उद्देश्य से प्रेरक चलचित्रों का भी प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर उपायुक्त मनीष कुमार ने कहा कि शिक्षा का उद्देश्य केवल शैक्षणिक उपलब्धि तक सीमित नहीं है, बल्कि बच्चों के व्यक्तित्व का समग्र विकास भी उतना ही आवश्यक है।
खेल बच्चों में अनुशासन, आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता, टीम भावना तथा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित करते हैं। उपायुक्त ने कहा कि विद्यालयों में खेल एवं रचनात्मक गतिविधियों का नियमित आयोजन बच्चों को विद्यालय से जोड़ने के साथ-साथ ड्रॉपआउट की समस्या को कम करने तथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्होंने सभी शिक्षकों एवं विद्यालय प्रबंधन समितियों से बच्चों के लिए प्रेरणादायक एवं नवाचारी गतिविधियों का निरंतर आयोजन सुनिश्चित करने का आह्वान किया।
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