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Chaibasa News: सहायता शिविर लगायेगी श्री बोल बम सेवा समिति

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चाईबासा
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Chaibasa News: चाईबासा में बोल बम सेवा समिति का शिविर लगाने का निर्णय लिया गया है। यह बैठक श्री सत्यनारायण ठाकुर बाड़ी मंदिर में हुई, जिसकी अध्यक्षता मोहन रुंगटा ने की। समिति के नए कार्यकारिणी का गठन भी किया गया, जिसमें मोहन रुंगटा अध्यक्ष, अशोक विजयवर्गीय और सोनु शर्मा उपाध्यक्ष बने।

Chaibasa News: सहायता शिविर लगायेगी श्री बोल बम सेवा समिति

Chaibasa News: चाईबासा। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी कांवरिया के सेवार्थ बोल बम सेवा समिति शिविर लगाएगी। इस आशय का निर्णय स्थानीय श्री सत्यनारायण ठाकुर बाड़ी मंदिर के प्रांगण में आयोजित बैठक में लिया गया। बैठक कि अध्यक्षता समिति के अध्यक्ष मोहन रुंगटा ने की। सर्वप्रथम इस वर्ष की कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसमें अध्यक्ष मोहन रुंगटा,उपाध्यक्ष अशोक विजयवर्गीय, सोनु शर्मा, सचिव संजय गर्ग, सहसचिव धीरज अग्रवाल, गोपाल साह, कोषाध्यक्ष अजय बजाज , प्रेस प्रभारी रमेश खिरवाल को सर्वसम्मति से मनोनीत किया गया।

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