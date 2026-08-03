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Chaibasa News: प्रोजेक्ट परख ओलंपियाड परीक्षा में शामिल हुए 1542 विद्यार्थी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चाईबासा
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Chaibasa News: चाईबासा में शनिवार को प्रोजेक्ट परख तैयारी उड़ान के तहत परख ओलंपियाड परीक्षा का आयोजन किया गया। कुल 1714 विद्यार्थियों में से 1542 ने परीक्षा दी। उपायुक्त मनीष कुमार ने परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं की जांच की। चयनित 100 छात्रों को भविष्य की परीक्षाओं के लिए विशेष सहायता प्रदान की जाएगी।

Chaibasa News: प्रोजेक्ट परख ओलंपियाड परीक्षा में शामिल हुए 1542 विद्यार्थी

Chaibasa News: चाईबासा, संवाददाता। जिले में विद्यार्थियों की शैक्षणिक गुणवत्ता को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से प्रोजेक्ट परख तैयारी उड़ान के तहत रविवार को परख ओलंपियाड परीक्षा का आयोजन जिले के तीन परीक्षा केंद्रों पर किया गया। परीक्षा शांतिपूर्ण एवं सुव्यवस्थित वातावरण में संपन्न हुई। परीक्षा का आयोजन जिले के मारवाड़ी 2 उच्च विद्यालय, चक्रधरपुर, टाटा कॉलेज, चाईबासा एवं राजकीय रसेल 2 उच्च विद्यालय, जगन्नाथपुर में किया गया। परीक्षा के लिए कुल 1,714 विद्यार्थियों का चयन किया गया था, जिनमें से 1,542 विद्यार्थी परीक्षा में सम्मिलित हुए, जबकि 172 विद्यार्थी अनुपस्थित रहे। इस अवसर पर उपायुक्त मनीष कुमार ने चाईबासा स्थित टाटा कॉलेज परीक्षा केंद्र का निरीक्षण कर परीक्षा संचालन की व्यवस्थाओं का जायजा लिया।

निरीक्षण के दौरान उन्होंने परीक्षा केंद्र पर परीक्षार्थियों के लिए उपलब्ध कराई गई मूलभूत सुविधाओं, जैसे पेयजल, पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था, पंखों की उपलब्धता, बैठने के लिए समुचित बेंच-डेस्क तथा अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं का गहन निरीक्षण किया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को परीक्षा संचालन में किसी प्रकार की असुविधा न हो, यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। परीक्षा समाप्ति के उपरांत उपायुक्त ने परीक्षार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रोजेक्ट परख–तैयारी उड़ान शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण पहल है, जो विद्यार्थियों की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता को विकसित करने के साथ-साथ उन्हें आगामी बोर्ड परीक्षाओं के लिए बेहतर रूप से तैयार करने में सहायक सिद्ध होगी। उन्होंने विद्यार्थियों को मन लगाकर अध्ययन करने, अनुशासन बनाए रखने तथा जीवन में निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया।उपायुक्त ने बताया कि परख ओलंपियाड परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले शीर्ष 100 विद्यार्थियों का चयन किया जाएगा। चयनित विद्यार्थियों को आगामी माध्यमिक परीक्षाओं की तैयारी के लिए विशेष शैक्षणिक सहयोग, विशेषज्ञ मार्गदर्शन एवं अकादमिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि वे उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त कर अपने भविष्य को नई दिशा दे सकें। इस अवसर पर उपायुक्त ने विद्यार्थियों को प्रोजेक्ट चेंज के संबंध में भी जानकारी दी।

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