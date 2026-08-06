Chaibasa News: 15 अगस्त से पहले पूरा करें पंचायत भवनों के मरम्मत का काम
Chaibasa News: चाईबासा के उपायुक्त मनीष कुमार ने प्रोजेक्ट प्राण के तहत आवास निर्माण में तेजी लाने का निर्देश दिया है। उन्होंने पंचायत भवनों की मरम्मत, मतदाता सूची की पुनरीक्षा, और पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए कहा। सभी संबंधित कर्मियों को जागरूकता अभियानों के संचालन के लिए दिशा-निर्देश दिए गए।
Chaibasa News: चाईबासा, संवाददाता। उपायुक्त मनीष कुमार ने प्रोजेक्ट प्राण के अंतर्गत आवास निर्माण कार्य में तेजी लाने तथा सभी लंबित आवासों का निर्धारित समय-सीमा के भीतर निर्माण कार्य पूर्ण कराने का निर्देश दिया है। उपायुक्त ने पंचायत भवनों के सुदृढ़ीकरण एवं मरम्मत कार्य को 15 अगस्त से पूर्व पूर्ण कराने का निर्देश दिया। उपायुक्त ने सभी पंचायत सचिवों एवं रोजगार सेवकों के साथ ऑनलाइन माध्यम से समीक्षा बैठक के दौरान यह निर्देश दिया। बैठक में विभिन्न विकासात्मक एवं जनहितकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए संबंधित पदाधिकारियों एवं कर्मियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि पात्र लाभुकों को योजनाओं का लाभ समय पर उपलब्ध कराना प्रशासन की प्राथमिकता है।
साथ ही जर्जर एवं अनुपयोगी विद्यालय भवनों को नियमानुसार ध्वस्त करने की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश भी दिए। बैठक में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर-2026) की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने पंचायत स्तर पर विशेष सतर्कता बरतने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची में शामिल होने से वंचित न रहे तथा कोई भी अपात्र व्यक्ति मतदाता सूची में शामिल न हो। इसके लिए संबंधित कर्मी घर-घर सत्यापन एवं जनजागरूकता अभियान को प्रभावी ढंग से संचालित करें। उपायुक्त ने पेयजल उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यकतानुसार वाटर टैंकर का उपयोग करने, प्रत्येक पंचायत में अधिक से अधिक पौधरोपण कराने तथा मच्छरजनित बीमारियों की रोकथाम के लिए लोगों को नियमित रूप से मच्छरदानी के उपयोग के प्रति जागरूक करने का निर्देश दिया। इसके अतिरिक्त विद्यालयों में आवश्यकता के अनुसार पेवर ब्लॉक लगाने की दिशा में आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। बैठक में संबंधित विभागों के पदाधिकारी, पंचायत सचिव एवं रोजगार सेवक ऑनलाइन माध्यम से उपस्थित रहे।
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