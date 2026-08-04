Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Chaibasa News: लंबित म्यूटेशन मामलों का निपटारा 15 तक करें : डीसी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चाईबासा
Follow us on Google News
share

Chaibasa News: चाईबासा, उपायुक्त मनीष कुमार ने लंबित म्यूटेशन मामलों की समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिया कि 15 अगस्त तक 30 दिनों से अधिक समय से लंबित सभी मामलों का निष्पादन किया जाए। बैठक में राजस्व कार्यों की समीक्षा की गई और आपदा से संबंधित लंबित भुगतान मामलों पर भी चर्चा हुई।

Chaibasa News: लंबित म्यूटेशन मामलों का निपटारा 15 तक करें : डीसी

Chaibasa News: चाईबासा, संवाददाता। उपायुक्त मनीष कुमार ने अंचलवार लंबित म्यूटेशन मामलों की समीक्षा करते हुए निर्देश दिया है कि 15 अगस्त तक 30 दिनों से अधिक अवधि से लंबित सभी म्यूटेशन मामलों का निष्पादन हर हाल में सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि राजस्व संबंधी मामलों के त्वरित एवं पारदर्शी निष्पादन से आम नागरिकों को समय पर सेवाएं उपलब्ध कराना प्रशासन की प्राथमिकता है। उपायुक्त की अध्यक्षता में सोमवार को जिला समाहरणालय स्थित सभाकक्ष में राजस्व से संबंधित मामलों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में अंचल निरीक्षकों, राजस्व उप निरीक्षकों एवं आमीनों के साथ विभिन्न राजस्व कार्यों की अंचलवार समीक्षा की गई तथा लंबित मामलों के शीघ्र निष्पादन को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए。

ये भी पढ़ें:Lohardaga News: राजस्व संग्रहण में सभी विभाग लाएं तेजी: उपायुक्त

आपदा से संबंधित मामलों की समीक्षा

उपायुक्त ने आपदा से संबंधित लंबित भुगतान मामलों की भी समीक्षा करते हुए निर्देश दिया कि सभी स्वीकृत लाभुकों को निर्धारित समयसीमा के भीतर भुगतान सुनिश्चित किया जाए, ताकि किसी भी पात्र व्यक्ति को अनावश्यक प्रतीक्षा न करनी पड़े। उन्होंने कहा कि सभी अंचलों में म्यूटेशन मामलों की नियमित निगरानी की जाएगी। साथ ही, अस्वीकृत (रिजेक्ट) म्यूटेशन मामलों की भी जांच कर यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी मामलों का निष्पादन नियमानुसार एवं पारदर्शी तरीके से हुआ है।

रिक्त पदों की बहाली प्रक्रिया

उपायुक्त के द्वारा संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि 02 अक्तूबर तक रिक्त पदों पर मुंडा-मानकी की बहाली की प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाए। बैठक में उप विकास आयुक्त, अपर उपायुक्त, सभी अंचल निरीक्षक, राजस्व उप निरीक्षक, अमीन सहित राजस्व विभाग के अन्य पदाधिकारी एवं कर्मी उपस्थित रहे।

सामान्य प्रश्न

उपायुक्त ने लंबित म्यूटेशन मामलों के निष्पादन की अंतिम तिथि क्या बताई?
उपायुक्त मनीष कुमार ने 15 अगस्त तक 30 दिनों से अधिक अवधि से लंबित सभी म्यूटेशन मामलों का निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Chaibasa News Chaibasa Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।