Chaibasa News: लंबित म्यूटेशन मामलों का निपटारा 15 तक करें : डीसी

Chaibasa News: चाईबासा, उपायुक्त मनीष कुमार ने लंबित म्यूटेशन मामलों की समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिया कि 15 अगस्त तक 30 दिनों से अधिक समय से लंबित सभी मामलों का निष्पादन किया जाए। बैठक में राजस्व कार्यों की समीक्षा की गई और आपदा से संबंधित लंबित भुगतान मामलों पर भी चर्चा हुई।

Chaibasa News: चाईबासा, संवाददाता। उपायुक्त मनीष कुमार ने अंचलवार लंबित म्यूटेशन मामलों की समीक्षा करते हुए निर्देश दिया है कि 15 अगस्त तक 30 दिनों से अधिक अवधि से लंबित सभी म्यूटेशन मामलों का निष्पादन हर हाल में सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि राजस्व संबंधी मामलों के त्वरित एवं पारदर्शी निष्पादन से आम नागरिकों को समय पर सेवाएं उपलब्ध कराना प्रशासन की प्राथमिकता है। उपायुक्त की अध्यक्षता में सोमवार को जिला समाहरणालय स्थित सभाकक्ष में राजस्व से संबंधित मामलों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में अंचल निरीक्षकों, राजस्व उप निरीक्षकों एवं आमीनों के साथ विभिन्न राजस्व कार्यों की अंचलवार समीक्षा की गई तथा लंबित मामलों के शीघ्र निष्पादन को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए。

आपदा से संबंधित मामलों की समीक्षा उपायुक्त ने आपदा से संबंधित लंबित भुगतान मामलों की भी समीक्षा करते हुए निर्देश दिया कि सभी स्वीकृत लाभुकों को निर्धारित समयसीमा के भीतर भुगतान सुनिश्चित किया जाए, ताकि किसी भी पात्र व्यक्ति को अनावश्यक प्रतीक्षा न करनी पड़े। उन्होंने कहा कि सभी अंचलों में म्यूटेशन मामलों की नियमित निगरानी की जाएगी। साथ ही, अस्वीकृत (रिजेक्ट) म्यूटेशन मामलों की भी जांच कर यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी मामलों का निष्पादन नियमानुसार एवं पारदर्शी तरीके से हुआ है।

रिक्त पदों की बहाली प्रक्रिया उपायुक्त के द्वारा संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि 02 अक्तूबर तक रिक्त पदों पर मुंडा-मानकी की बहाली की प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाए। बैठक में उप विकास आयुक्त, अपर उपायुक्त, सभी अंचल निरीक्षक, राजस्व उप निरीक्षक, अमीन सहित राजस्व विभाग के अन्य पदाधिकारी एवं कर्मी उपस्थित रहे।