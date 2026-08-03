Chaibasa News: पात्र मतदाता समय पर सूची में अपना नाम दर्ज कराएं : डीसी
Chaibasa News: चाईबासा के जिला निर्वाचन पदाधिकारी मनीष कुमार ने युवाओं से अपील की है कि वे मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण-2026 के तहत समय पर अपना नाम दर्ज कराएं। नए मतदाता, जिनकी आयु 01 अक्तूबर, 2026 को 18 वर्ष होगी, और अन्य पात्र नागरिक 05 अगस्त से 04 सितंबर, 2026 तक ऑनलाइन या स्थानीय स्तर पर आवेदन कर सकते हैं।
Chaibasa News: चाईबासा, संवाददाता। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त मनीष कुमार ने जिले के सभी नागरिकों, विशेषकर युवाओं से मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण-2026 के तहत पात्र होने पर समय पर मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने की अपील की है। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 05 अगस्त को मतदाता सूची के प्रारूप प्रकाशन के उपरांत ऐसे सभी नए मतदाता, जिनकी आयु 01 अक्तूबर, 2026 को 18 वर्ष पूर्ण हो रही है अथवा ऐसे पात्र नागरिक, जिनका नाम किसी कारणवश मतदाता सूची में शामिल नहीं है, वे निर्धारित घोषणा-पत्र के साथ प्रपत्र-6 भरकर अपना नाम मतदाता सूची में शामिल करा सकते हैं।
जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि 05 अगस्त, 2026 से 04 सितंबर, 2026 तक पात्र नागरिक अपने संबंधित बीएलओ अथवा ऑनलाइन माध्यम से प्रपत्र-6 भरकर आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस अवधि में सभी पात्र नागरिक निर्धारित समयावधि के भीतर आवेदन कर अपने मतदाता के रूप में पंजीकरण की प्रक्रिया पूर्ण करें।उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की सुदृढ़ता प्रत्येक पात्र नागरिक के मतदाता के रूप में पंजीकरण पर निर्भर करती है। इसलिए सभी युवा, शैक्षणिक संस्थान, स्वयंसेवी संगठन, सामाजिक संस्थाएं, जनप्रतिनिधि एवं आम नागरिक पात्र नागरिकों को मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए प्रेरित करें तथा मतदाता जागरूकता को जन-जन तक पहुंचाने में अपनी सक्रिय भूमिका निभाएं।
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