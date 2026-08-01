Chaibasa News: राजस्व मामलों के समय पर निष्पादन पर जोर
Chaibasa News: चाईबासा में उपायुक्त मनीष कुमार की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित हुई। बैठक में राजस्व संग्रहण, ई-रेवेन्यू कोर्ट तथा भूमि सीमांकन से जुड़े लंबित मामलों की समीक्षा की गई। उपायुक्त ने पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ कार्य करने का निर्देश दिया और प्राकृतिक आपदाओं में प्रभावित परिवारों को शीघ्र राहत सुनिश्चित करने की बात की।
Chaibasa News: चाईबासा,संवाददाता। जिला समाहरणालय सभागार में उपायुक्त मनीष कुमार की अध्यक्षता में राजस्व संग्रहण, गैर विभागीय राजस्व संग्रहण एवं नीलाम पत्रवाद की समीक्षा बैठक हुई। इसमें उपायुक्त ने लंबित राजस्व मामलों, ई-रेवेन्यू कोर्ट, म्यूटेशन, सक्सेशन म्यूटेशन एवं भूमि सीमांकन से जुड़े मामलों का समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि राजस्व शाखा की कार्यकुशलता सीधे आम जनता को मिलने वाली सेवाओं से जुड़ी है, इसलिए सभी अधिकारी पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ कार्य करें। आपदा सहायता मामलों की समीक्षाबैठक में अतिवृष्टि, वज्रपात, अग्निकांड समेत प्राकृतिक आपदा सहायता मामलों की समीक्षा कर प्रभावित परिवारों को शीघ्र राहत देने के निर्देश दिए गए।
साथ ही मानकी, मुंडा, ग्राम प्रधान, ठेकेदार व डाकुआ नियुक्ति, गैर विभागीय राजस्व संग्रहण तथा नीलाम पत्रवाद की समीक्षा करते हुए लक्ष्य के अनुरूप राजस्व वसूली और लंबित मामलों के शीघ्र निस्तारण पर जोर दिया गया। बैठक में उप विकास आयुक्त उत्कर्ष कुमार, अपर उपायुक्त किस्टो कुमार बेसरा व पोड़ाहाट-चक्रधरपुर एसडीओ श्रुति राजलक्ष्मी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
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