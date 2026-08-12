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Chaibasa News: अवकाश में ड्यूटी करने वाले शिक्षकों ने मांगी क्षतिपूर्ति

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चाईबासा
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Chaibasa News: मझगांव में, जनगणना 2027 के तहत ग्रीष्मकालीन छुट्टी और रविवार को कार्य करने वाले पर्यवेक्षकों और प्रगणकों ने बीडीओ विजय रंजन तिर्की को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने अतिरिक्त कार्य के लिए क्षतिपूर्ति अवकाश की मांग की। अन्य प्रखंडों में इसी के लिए अवकाश दिया गया है, इसलिए मझगांव के कर्मियों को भी यह लाभ मिलने की अपेक्षा है।

Chaibasa News: अवकाश में ड्यूटी करने वाले शिक्षकों ने मांगी क्षतिपूर्ति

Chaibasa News: मझगांव। जनगणना 2027 के दौरान ग्रीष्मकालीन अवकाश और रविवार के दिन भी ड्यूटी करने वाले पर्यवेक्षकों एवं प्रगणकों ने क्षतिपूर्ति अवकाश की मांग को लेकर मझगांव बीडीओ विजय रंजन तिर्की को ज्ञापन सौंपे। आवेदन में कहा गया है कि विभाग के निर्देशानुसार उन्हें ग्रीष्मकालीन अवकाश और रविवार के दिनों में भी जनगणना संबंधी कार्य करने पड़े थे। जनगणना में लगे शिक्षको ने मांग की है कि उनके द्वारा अतिरिक्त समय में किए गए कार्य के बदले नियमानुसार क्षतिपूर्ति अवकाश प्रदान किया जाए। उन्होंने कहा कि अन्य प्रखंडों में भी जनगणना कार्य के एवज में क्षतिपूर्ति अवकाश दिया जा चुका है, ऐसे में मझगांव के कर्मियों को भी समान लाभ मिलना चाहिए।

बीडीओ विजय रंजन तिर्की ने कहा कि इस मामले को जिला उपायुक्त को अवगत कराया जाऐगा। ज्ञापन सौपने में शामिल झारखंड राज्य प्रथामिक शिक्षक संघ प्रमंडल अध्यक्ष सपन साहू, मोजाहिद हुसैन, सर्वेश्वर सोरेन, ब्रह्वादेव महतो, रामपति भगत व भीष्म कुमार आदि उपस्थित थे।

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