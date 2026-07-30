Chaibasa News: सामाजिक समरसता का लिया संकल्प
Chaibasa News: चाईबासा में संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की 650वीं जयंती पर भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने संत रविदास मंदिर में पूजा की। उन्होंने गुरु के आदर्शों को स्मरण करते हुए समाज में समानता, भाईचारा और समरसता को मजबूत करने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में कई प्रमुख भाजपा नेता शामिल हुए।
Chaibasa News: चाईबासा, संवाददाता। संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की 650वीं जयंती वर्ष के अवसर पर बुधवार को भारतीय जनता पार्टी पश्चिमी सिंहभूम जिला के नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने चाईबासा के भुईयां टोली स्थित संत रविदास मंदिर पहुंचकर विधिवत पूजन एवं माल्यार्पण किया। इस दौरान उपस्थित भाजपा नेताओं एवं बस्तीवासियों ने संत रविदास महाराज के आदर्शों को स्मरण करते हुए उनके दिखाए मार्ग पर चलने तथा समाज में समानता, सम्मान, भाईचारा और सामाजिक समरसता को मजबूत करने का संकल्प लिया। वक्ताओं ने संत रविदास के आदर्शों को अपने जीवन में अपनाने और समाज में समरसता का वातावरण बनाने का आह्वान किया। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर भाजपा कार्यकर्ताओं की ओर से चाईबासा के विभिन्न मंदिरों में घी, तेल, बत्ती, अगरबत्ती सहित अन्य पूजन सामग्री भी पहुंचाई गई।
कार्यक्रम में पूर्व विधायक जवाहरलाल बानरा, भाजपा नेता रमेश खिरवाल लड्डू, चंद्रमोहन टीयू, पवन शर्मा, मुकेश कुमार लल्लू, रितेश कुमार पिंटू, राम अवतार राम रवि, विप्लव सिंह एवं रूपा दास सहित बड़ी संख्या में बस्तीवासी उपस्थित रहे।
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