Chaibasa News: नोवामुंडी कॉलेज में मनी मुंशी प्रेमचंद की जयंती
Chaibasa News: नोवामुंडी कॉलेज में एनएसएस इकाई के तहत कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद की 147वीं जयंती मनाई गई। प्राचार्य डॉ. मनोजीत विश्वास ने प्रेमचंद की कहानियों के सामाजिक और नैतिक पहलुओं पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में कई प्रतिभागियों ने उत्कृष्ट प्रस्तुतियां दीं जो प्रेमचंद के संदेशों को जीवन्त बनाती हैं।
Chaibasa News: नोवामुंडी। नोवामुंडी कॉलेज में प्राचार्य डॉ. मनोजीत विश्वास की अध्यक्षता में एनएसएस इकाई के बैनर तले कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद की 147वीं जयंती मनी। इस अवसर पर कथा वाचन में जयराम सवैया, श्रद्धा दास, जिया खातून, प्रीति कैवर्त, सुरु जेराई एवं सृष्टि ठाकुर ने उत्कृष्ट प्रस्तुति देते हुए प्रेमचंद की कहानियों के सामाजिक, मानवीय एवं नैतिक पक्षों को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता सह महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. मनोजित विश्वास ने कहा कि मुंशी प्रेमचंद केवल एक महान कथाकार ही नहीं, बल्कि भारतीय समाज के सशक्त संवाहक थे। उनकी रचनाएं आज भी सामाजिक समानता, मानवीय संवेदना, न्याय और नैतिक मूल्यों का संदेश देती हैं।
मौके पर प्रो. कुलजिन्दर सिंह, प्रो. भवानी कुमारी, साबिद हुसैन, डॉ. मुकेश कुमार सिंह, परमानंद महतो, धनी राम महतो, तन्मय मंडल आदि मौजूद थे।
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