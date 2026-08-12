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Chaibasa News: बराइबुरु सेल गेट के पास गड्ढे में गिरी कार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चाईबासा
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Chaibasa News: किरीबुरू-बड़ाजामदा मुख्य सड़क पर बराइबुरु सेल गेट के समीप मंगलवार को एक कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे स्थित गहरे गड्ढे में गिर गई।

Chaibasa News: बराइबुरु सेल गेट के पास गड्ढे में गिरी कार

Chaibasa News: गुवा। किरीबुरू-बड़ाजामदा मुख्य सड़क पर बराइबुरु सेल गेट के समीप मंगलवार को एक कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे स्थित गहरे गड्ढे में गिर गई। हादसे के दौरान कार का एयरबैग खुलने से कार में सवार सभी लोग सुरक्षित बताए जा रहे हैं। बताया गया कि कार को बोलानी के जनरल असिस्टेंट मैनेजर चला रहे थे। बराइबुरु सेल गेट के समीप अचानक उनके सिर में चक्कर आने लगा, जिससे वाहन पर से नियंत्रण हट गया। इसके बाद कार सड़क पर स्किड करते हुए किनारे स्थित गहरे गड्ढे में जा गिरी। हादसे के बाद मौके पर आसपास के लोगों की भीड़ जुट गई।

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