Chaibasa News: बराइबुरु सेल गेट के पास गड्ढे में गिरी कार, बाल-बाल बचे सवार
Chaibasa News: गुवा। किरीबुरू-बड़ाजामदा मुख्य सड़क पर बराइबुरु सेल गेट के समीप मंगलवार को एक कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे स्थित गहरे गड्ढे में जा गिरी।
Chaibasa News: गुवा। किरीबुरू-बड़ाजामदा मुख्य सड़क पर बराइबुरु सेल गेट के समीप मंगलवार को एक कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे स्थित गहरे गड्ढे में जा गिरी। हादसे में कार का एयरबैग खुल गया और वाहन स्किड करते हुए गड्ढे में जा गिरा। राहत की बात रही कि कार में सवार सभी लोग सुरक्षित हैं और किसी के घायल होने की सूचना नहीं है।जानकारी के अनुसार, कार किरीबुरू से बड़ाजामदा की ओर जा रही थी। बताया गया कि वाहन बोलानी के जनरल असिस्टेंट मैनेजर चला रहे थे। बराइबुरु सेल गेट के पास अचानक उनके सिर में चक्कर आने से वाहन पर से नियंत्रण हट गया।
इसके बाद कार सड़क पर स्किड करते हुए गहरे गड्ढे में जा गिरी।हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। गड्ढे में गिरने के कारण कार को काफी नुकसान पहुंचा है। स्थानीय लोगों ने सड़क किनारे बने गहरे गड्ढे को दुर्घटना संभावित बताते हुए संबंधित विभाग से सुरक्षा उपाय करने की मांग की है।
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