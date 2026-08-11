Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Chaibasa News: बराइबुरु सेल गेट के पास गड्ढे में गिरी कार, बाल-बाल बचे सवार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चाईबासा
Follow us on Google News
share

Chaibasa News: गुवा। किरीबुरू-बड़ाजामदा मुख्य सड़क पर बराइबुरु सेल गेट के समीप मंगलवार को एक कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे स्थित गहरे गड्ढे में जा गिरी।

बराइबुरु सेल गेट के पास गड्ढे में गिरी कार, बाल-बाल बचे सवार
बराइबुरु सेल गेट के पास गड्ढे में गिरी कार, बाल-बाल बचे सवार

Chaibasa News: गुवा। किरीबुरू-बड़ाजामदा मुख्य सड़क पर बराइबुरु सेल गेट के समीप मंगलवार को एक कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे स्थित गहरे गड्ढे में जा गिरी। हादसे में कार का एयरबैग खुल गया और वाहन स्किड करते हुए गड्ढे में जा गिरा। राहत की बात रही कि कार में सवार सभी लोग सुरक्षित हैं और किसी के घायल होने की सूचना नहीं है।जानकारी के अनुसार, कार किरीबुरू से बड़ाजामदा की ओर जा रही थी। बताया गया कि वाहन बोलानी के जनरल असिस्टेंट मैनेजर चला रहे थे। बराइबुरु सेल गेट के पास अचानक उनके सिर में चक्कर आने से वाहन पर से नियंत्रण हट गया।

इसके बाद कार सड़क पर स्किड करते हुए गहरे गड्ढे में जा गिरी।हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। गड्ढे में गिरने के कारण कार को काफी नुकसान पहुंचा है। स्थानीय लोगों ने सड़क किनारे बने गहरे गड्ढे को दुर्घटना संभावित बताते हुए संबंधित विभाग से सुरक्षा उपाय करने की मांग की है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Chaibasa News Chaibasa Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।