Chaibasa News: रोटरी क्लब के शिविर में 21 यूनिट रक्त संग्रह
Chaibasa News: चाईबासा सदर अस्पताल में रोटरी क्लब द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ। सिविल सर्जन और अन्य सम्मानित व्यक्तियों ने रक्तदाताओं को सम्मानित किया। इस शिविर में 21 यूनिट रक्त एकत्र किया गया। रक्तदाता अजय महतो और प्रदीप कुंकल को विशेष सम्मान प्रदान किया गया।
Chaibasa News: चाईबासा। चाईबासा सदर अस्पताल के ब्लड बैंक में शनिवार को रोटरी क्लब की ओर से मासिक रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ। मौके पर सिविल सर्जन डॉक्टर जुझार माझी एवं गुरमुख सिंह खोखर ने रक्तदाता को सम्मानित किया। इस दौरान 21 यूनिट रक्तसंग्रह हुआ। शिविर में रक्तदात अजय महतो व प्रदीप कुंकल को रोटरी अध्यक्ष अमित पोद्दार एवं गुरमुख सिंह खोखर ने पुष्प गुच्छ एवं प्रशस्ती पत्र देकर सम्मानित किया l
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