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Chaibasa News: जगन्नाथपुर : आदिवासी महोत्सव पर 33 यूनिट रक्त संग्रह

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चाईबासा
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Chaibasa News: जगन्नाथपुर में आदिवासी महोत्सव के मौके पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शुभारंभ प्रखंड विकास पदाधिकारी अंबिका कुमारी और अंचल अधिकारी मनोज मिश्रा ने रक्तदान कर किया। शिविर में चाईबासा सदर अस्पताल की टीम द्वारा 33 यूनिट रक्त संग्रहित किया गया।

Chaibasa News: जगन्नाथपुर : आदिवासी महोत्सव पर 33 यूनिट रक्त संग्रह

Chaibasa News: जगन्नाथपुर। आदिवासी महोत्सव के शुभ अवसर पर शनिवार को जगन्नाथपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का शुभारंभ जगन्नाथपुर प्रखंड विकास पदाधिकारी अंबिका कुमारी एवं अंचल अधिकारी मनोज मिश्रा ने रक्तदान कर किया। रक्त संग्रह का कार्य चाईबासा सदर अस्पताल से पहुंची चिकित्सा टीम द्वारा किया गया। शिविर में 33 यूनिट रक्त संग्रह किया गया। इस अवसर पर बीडीओ अंबिका कुमारी एवं सीओ मनोज मिश्रा ने रक्तदाताओं का उत्साहवर्धन किया।

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