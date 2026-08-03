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Chaibasa News: 110 साल बाद भी सड़क से वंचित है सारंडा का बालिबा वन ग्राम, ग्रामीणों ने उठाई पक्की सड़क की मांग

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चाईबासा
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Chaibasa News: गुवा। पश्चिमी सिंहभूम के सारंडा जंगल स्थित ऐतिहासिक गांव बालिबा आजादी के 78 वर्ष बाद भी पक्की सड़क से वंचित है। वर्ष 2006 में नक्सली हमले से चर्चित इस गांव में ग्रामीणों का संपर्क बाजार और अस्पतालों से प्रभावित हो रहा है। ग्रामीण विधायक से सड़क निर्माण की मांग कर रहे हैं।

110 साल बाद भी सड़क से वंचित है सारंडा का बालिबा वन ग्राम, ग्रामीणों ने उठाई पक्की सड़क की मांग
110 साल बाद भी सड़क से वंचित है सारंडा का बालिबा वन ग्राम, ग्रामीणों ने उठाई पक्की सड़क की मांग

Chaibasa News: गुवा। पश्चिमी सिंहभूम के सारंडा जंगल स्थित ऐतिहासिक वन ग्राम बालिबा आजादी के 78 वर्ष बाद भी पक्की सड़क जैसी बुनियादी सुविधा से वंचित है। वर्ष 1917 में बसे इस गांव तक बालिबा चौक से लगभग सात किलोमीटर कच्चा मार्ग ही एकमात्र संपर्क साधन है, जो बरसात में कीचड़ और दलदल में बदल जाता है। इससे ग्रामीणों का संपर्क बाजार, अस्पताल और सरकारी कार्यालयों से प्रभावित होता है।ग्रामीणों ने बताया कि सारंडा के अधिकांश वन गांवों तक पक्की सड़क पहुंच चुकी है, लेकिन बालिबा अब भी विकास से दूर है। इसका सबसे अधिक असर मरीजों, गर्भवती महिलाओं और स्कूली बच्चों पर पड़ रहा है।

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वर्ष 2006 में नक्सली हमले के कारण राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित रहा यह गांव अब शांत है, लेकिन विकास की रफ्तार यहां नहीं पहुंच सकी। हाल ही में गांव के मुंडा बिनोद होनहागा ने विधायक सोनाराम सिंकू से सड़क निर्माण की मांग की। ग्रामीणों का कहना है कि सारंडा क्षेत्र की खदानों से सरकार को भारी राजस्व मिलता है और डीएमएफटी में भी पर्याप्त राशि उपलब्ध है, फिर भी सात किलोमीटर सड़क का निर्माण नहीं होना चिंता का विषय है। ग्रामीणों ने जल्द पक्की सड़क बनाकर गांव को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने की मांग की।

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