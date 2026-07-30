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Chaibasa News: गायत्री शक्तिपीठ में कुंडीय गायत्री महायज्ञ का आयोजन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चाईबासा
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Chaibasa News: चाईबासा के गायत्री शक्तिपीठ टुंगरी में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर 5 कुंडीय गायत्री महायज्ञ का आयोजन किया गया। नगर परिषद के अध्यक्ष नितिन प्रकाश ने कहा कि गायत्री परिजनों के प्रयास से शक्तिपीठ लगातार प्रगति कर रहा है। यज्ञमय वातावरण से मन को शांति मिलती है।

Chaibasa News: गायत्री शक्तिपीठ में कुंडीय गायत्री महायज्ञ का आयोजन

Chaibasa News: चाईबासा। गायत्री शक्तिपीठ टुंगरी चाईबासा में गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर बुधवार को 5 कुंडीय गायत्री महायज्ञ का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नगर परिषद के अध्यक्ष नितिन प्रकाश थे। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि गायत्री परिजनों के अथक प्रयास से यह शक्तिपीठ निरंतर प्रगति कर रहा है। यहां का यज्ञमय वातावरण मन को अभिभूत कर देता है।यहां पहुंचकर मन को शांति मिलती है। यह केंद्र स्थल गायत्री की चेतना भूमि है,दिव्य ऊर्जा का श्रोत है।

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