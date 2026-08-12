Chaibasa News: बैडमिंटन चैंपियनशिप : नवनीत प्रधान व गगन बानरा पहुंचा फाइनल में
Chaibasa News: चाईबासा में 28वीं एसआर रुंगटा मेमोरियल बैडमिंटन चैंपियनशिप का उद्घाटन पश्चिम सिंहभूम जिला बैडमिंटन एसोसिएशन के तत्वावधान में हुआ। विभिन्न आयु वर्ग के खिलाड़ियों ने प्रतियोगिताओं में भाग लिया। अंडर-13 और अंडर-15 वर्ग के सेमीफाइनल तक खिलाड़ियों का चयन किया गया है। फाइनल मुकाबले 13 अगस्त को होने वाले हैं।
Chaibasa News: चाईबासा, संवाददाता। पश्चिम सिंहभूम जिला बैडमिंटन एसोसिएशन के तत्वावधान में मंगलवार को एसआर रुंगटा ग्रुप द्वारा प्रायोजित 28 वीं एसआर रुंगटा मेमोरियल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 का उद्घाटन हुआ। चाईबासा के बिरसा मुंडा इंडोर स्टेडियम में झारखंड बैडमिंटन एसोसिएशन के उपाध्यक्ष सह पश्चिम सिंहभूम जिला बैडमिंटन एसोसिएशन के सचिव अशोक जोशी एवं मुख्य मैच रेफरी सुशील पूर्ति व जगदीश जामुदा द्वारा किया गया। प्रतियोगिता के आधार पर राज्य स्तरीय विभिन्न प्रतियोगिता में भाग लेने वाले अलग-अलग आयु वर्ग के खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा। ये रहे विजेता : मंगलवार को खेले गए मैच में अंडर-13 बालक एकल में हर्ष रंजन कोड़ाह ने अमरदीप पूर्ति को 21-19 से उत्कर्ष प्रधान ने नवनीत प्रधान को 21-15 से आयुष महतो ने शुभम हेंब्रम को 22-20 और दिलशाद आलम ने अभिजीत पिंगुवा को 21-12 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है।
वहीं, अंडर 13 बालिका एकल में अनुष्ठा बिरुवा ने अनुशा मुखर्जी को 21- 6 से, मंजीता बिरुआ ने प्रसिद्धी त्रिपाठी को 21- 5 और अनन्या सिंकु ने अहाना मुर्मू को 21-7 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर ली है। अंडर 15 बालक एकल में अमन देवगम ने बृजेश बिरुआ को 21-8 से, सुजल बागे ने हर्ष रंजन कोड़ाह को 21 -19 से तथा साहिल नायक ने युवराज जायसवाल को 21- 8 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। अंडर 13 बालक युगल में अभिजीत पिंगुवा और अमरदीप पूर्ति की जोड़ी ने अरमान मारला और आयुष महतो की जोड़ी को 21-15 से, नवनीत प्रधान व गगन बानरा की जोड़ी ने दीपराज लकड़ा व अजय महतो की जोड़ी को 21-19 से हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। अंडर 17 बालक युगल में आदित्य बारी व लॉरेंस तमसोय की जोड़ी ने संजय हांसदा और पप्पू यादव की जोड़ी को 21-13 से तथा संजय बिरहोर वह सूरज जारिका की जोड़ी ने मोहम्मद नोमान अहमद व कबीर हेंब्रम की जोड़ी को 21- 18 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। प्रतियोगिता बुधवार को भी जारी रहेगी और गुरुवार 13 अगस्त को प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले खेले जाएंगे, जिसके मुख्य अतिथि डीआईजी कोल्हान अनुरंजन किसपोट्टा होंगे। मैच के उद्घाटन के दौरान वरीय सदस्य पश्चिम सिंहभूम जिला बैडमिंटन एसोसिएशन शिवरतन जोशी, सोहन मूंधड़ा, मैच रेफरी सुशील पूर्ति, जगदीश जामुदा, राजेश बारी एवं शहर के खेल प्रेमी उपस्थित थे।
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