कुछ तो शर्म करो... चाईबासा घटना पर चंपई सोरेन ने CM हेमंत पर साधा निशाना

संक्षेप: झारखंड के चाईबासा सदर अस्पताल में थैलेसीमिया पीड़ित 5 बच्चों को संक्रमित खून चढ़ाने के मामले में पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने मौजूदा सीएम हेमंत सोरेन पर तीखा हमला बोला है और 1 करोड़ रुपये के मुआवजे की मांग की है।

झारखंड के चाईबासा सदर अस्पताल में थैलेसीमिया के मरीज बच्चों को संक्रमित खून चढ़ाने की घटना ने राज्य सरकार को कठघरे में ला खड़ा किया है। जहां पांच बच्चे HIV पॉजिटिव पाए गए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर तीखा हमला बोला है।

चंपई सोरेन ने साधा निशाना पूर्व सीएम चंपई सोरेन ने सोशल मीडिया पर सरकार को घेरा। उन्होंने एक्स पर लिखा, "चाईबासा में हुई इस दुखद घटना ने झकझोर कर रख दिया। जब भी हम लोग किसी डॉक्टर के पास या अस्पताल जाते हैं, तो स्वस्थ होने की उम्मीद एवं इस भरोसे के साथ जाते हैं कि वहाँ हमारे जीवन की रक्षा की जायेगी।

लेकिन चाईबासा के उन मासूम मरीजों को संक्रमित रक्त चढ़ाने की घटना ने इस भरोसे एवं विश्वास को तोड़ कर रख दिया। यह लापरवाही नहीं, बल्कि अपराध है, जिसके दोषियों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करवाया जाना चाहिए। लेकिन अफसोस, राज्य सरकार द्वारा कुछ लोगों को निलंबित कर के, पूरे मामले की लीपापोती करने का प्रयास किया जा रहा है।"

उन्होंने आगे लिखा, "इन मासूम बच्चों के जीवन की 2-2 लाख कीमत लगा कर, राज्य सरकार ने ना सिर्फ अपनी असंवेदनशीलता का परिचय दिया है, बल्कि न्याय की मूल अवधारणा का मजाक बना कर रख दिया है। एक सरकारी अस्पताल में, सरकारी डॉक्टरों एवं कर्मचारियों द्वारा किए गए इस अपराध की जिम्मेदारी लेकर हर परिवार को कम से कम 1-1 करोड़ रुपए मुआवजा एवं पीड़ित परिवार की मर्जी के अस्पतालों में आजीवन मुफ्त इलाज की सुविधा देनी चाहिए।

इतने गंभीर मामले में भी, जिस प्रकार हाई कोर्ट के हस्तक्षेप से पहले मामले को दबाने की पुरजोर कोशिश हुई, उसके बाद स्वास्थ्य मंत्री को अपने पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन विडंबना देखिए, सीएम और स्वास्थ्य मंत्री द्वारा सोशल मीडिया पर ऐसा जताया गया, मानो वे मुआवजा देकर कोई एहसान कर रहे हों। अरे, कुछ तो शर्म करो !"

क्या है पूरा मामला? चाईबासा सदर अस्पताल के ब्लड बैंक से सितंबर में 25 यूनिट खून चढ़ाया गया था। 18 अक्टूबर को सात साल के एक बच्चे की रिपोर्ट HIV पॉजिटिव आई। जांच में चार और बच्चे भी संक्रमित पाए गए। सभी थैलेसीमिया पीड़ित थे और नियमित ब्लड ट्रांसफ्यूजन पर निर्भर थे। जांच टीम ने ब्लड बैंक में गंभीर खामियां पाईं, खासकर टेस्टिंग और स्टोरेज में।