5 बच्चों को चढ़ा दिया था HIV पॉजिटिव ब्लड, CM हेमंत सोरेन ने लिया ऐक्शन; 2 डॉक्टर सस्पेंड

संक्षेप: चाईबासा सदर अस्पताल में थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चों को एचआईवी पॉजिटिव ब्लड चढ़ाने के मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ऐक्शन लिया है। हेमंत सोरेन ने सदर अस्पताल के 2 डॉक्टरों को सस्पेंड कर दिया है।

Mon, 27 Oct 2025 06:28 AMMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, चाईबासा
झारखंड की चाईबासा सदर अस्पताल में थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों को एचआईवी संक्रमित खून चढ़ाने की घटना पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कड़ा रुख अख्तियार किया है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग ने चाईबासा के सिविल सर्जन डॉ. सुशांतो कुमार मांझी और ब्लड बैंक प्रभारी डीसी सवैया को निलंबित कर दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पीड़ित बच्चों के परिवारों को 2-2 लाख रुपये की सहायता राशि सरकार देगी। साथ ही संक्रमित बच्चों के इलाज का पूरा खर्च भी उठाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों का संक्रमित होना पीड़ादायक है। उन्होंने रविवार को स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि स्वास्थ्य विभाग राज्य के सभी ब्लड बैंकों का तत्काल ऑडिट कर पांच दिनों में रिपोर्ट सौंपे। उन्होंने स्पष्ट कहा कि स्वास्थ्य के मामले में लचर व्यवस्था किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

स्वास्थ्य मंत्री के संज्ञान में दो दिन पहले आया मामला

स्वास्थ्य मंत्री डॉ इरफान अंसारी ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि यह मामला दो दिन पूर्व उनके संज्ञान में आया था। इसके बाद उन्होंने उच्चस्तरीय जांच समिति गठित की थी। शुरुआती जांच में एक थैलेसीमिक बच्चे में एचआईवी संक्रमण की पुष्टि हुई है। त्वरित कार्रवाई करते हुए चाईबासा के सिविल सर्जन और ब्लड बैंक प्रभारी को निलंबित कर दिया गया है। जांच समिति को एक सप्ताह में विस्तृत रिपोर्ट देने का निर्देश दिया गया है। समिति यह भी जांच कर रही है कि संक्रमित रक्त अस्पताल के ब्लड बैंक से मिला था या बाहर से। डॉ. अंसारी ने कहा कि एचआईवी संक्रमण की पुष्टि में चार सप्ताह का समय लगता है। विंडो पीरियड के दौरान यदि संक्रमित व्यक्ति का रक्त चढ़ा दिया जाए, तो संक्रमण की ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है।

पीड़ित बच्चों का सरकारी खर्च पर इलाज: मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि चाईबासा में थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों को एचआईवी संक्रमित खून चढ़ाने की सूचना के बाद कड़ी कार्रवाई करते हुए पश्चिमी सिंहभूम के सिविल सर्जन समेत दो अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। पीड़ित बच्चों के परिवारों को सरकार दो-दो लाख रुपए की सहायता राशि देगी। साथ ही बच्चों का पूरा इलाज सरकारी खर्च पर कराया जाएगा।

चाईबासा सदर अस्पताल में छत से कूदा मरीज,मौत

चाईबासा। चाईबासा सदर अस्पताल के पुरुष वार्ड में भर्ती एक मरीज ने शनिवार रात छत से कूदकर जान दे दी। मृतक प्रधान पारू होनहागा पांड्राशाली के पूर्णिया गांव का रहनेवाला था। उसे 23 अक्तूबर को भर्ती कराया गया था। पुलिस और अस्पताल प्रशासन मामले की जांच में जुट गई है। फिलहाल, सदर अस्पताल के आला अधिकारियों के साथ-साथ सदर पुलिस घटना की जांच कर रही है।

सीसीटीवी फुटेज के अनुसार प्रधान पारू होनहागा शनिवार देर रात 1.30 बजे बेड से उठकर बाहर निकला। रात 1.32 बजे अचानक दीवार पर चढ़ गया और वहां से 30 फीट नीचे छलांग लगा दी। जमीन पर गिरने से उसके सिर में गंभीर चोट आयी और मौके पर ही मौत हो गयी। इसके बाद अस्पताल कर्मियों ने अधिकारियों और सदर पुलिस को जानकारी दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर परिजनों को सूचना दी। रविवार को शव का पोस्टमार्टम कराया गया।

पूरी रात पड़ा रहा शव, सुबह हुई जानकारी

बताया जाता है कि देर रात घटना के बाद शव पीकू वार्ड के पास पड़ा रहा। रविवार सुबह जब मरीजों और वार्ड में ड्यूटी कर रहीं नर्सों को पता चला तो इमरजेंसी में ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर को जानकारी दी। नर्सों ने इमरजेंसी डॉक्टर को जांच करने को कहा पर उन्होंने नजरअंदाज करते हुए जांच नहीं की।

प्रधान की कुछ दिनों से ठीक नहीं थी दिमागी हालत

परिजनों ने बताया कि कुछ दिनों से प्रधान की दिमागी हालत ठीक नहीं चल रही था। यही कारण है कि वह छत से कूद पड़ा। इधर, पुलिस ने बताया कि मामले की छानबीन की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर मौत के कारण का पता चलेगा।

