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चाईबासा में खौफनाक वारदात! घर में घुस काट दिया पति-पत्नी का गला; सड़क किनारे फेंक दिया शव

By Mohammad Azam
लाइव हिन्दुस्तान
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झारखंड के चाईबासा में खौफनाक घटना सामने आई है। जिले के कुमारडूंगी थाना क्षेत्र का गंडाकीदा गांव गुरुवार रात दोहरे हत्याकांड से दहल उठा। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है।

चाईबासा में पति-प्तनी की हत्या
चाईबासा में पति-प्तनी की हत्या

झारखंड के चाईबासा में खौफनाक घटना सामने आई है। जिले के कुमारडूंगी थाना क्षेत्र का गंडाकीदा गांव गुरुवार रात दोहरे हत्याकांड से दहल उठा। घर में सो रहे दंपती की धारदार हथियार से गला काट हत्या कर दी गयी। साक्ष्य छिपाने के लिए शवों को तालाब के पास ले जाकर फेंक दिया गया। शुक्रवार सुबह ग्रामीण तालाब गये तो खून से सने शव देख हक्का-बक्का रह गये। पुलिस को तत्काल सूचना दी गई। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है।

घर में घुसे और काट दिया गला

बताया जाता है कि गुरुवार रात डोका सिंकू (44 वर्ष) और उसकी पत्नी गुरुबारी सिंकू (42 वर्ष)खाना खाने के बाद कमरे में सो रहे थे। इस दौरान आधी रात को मौका देख अपराधी घर में घुस गये। कमरे में सो रहे दंपती की धारदार हथियार से गला काटकर हत्या कर दी। शवों को गांव के तालाब के पास ले जाकर फेंक दिया। पुलिस जमीन विवाद व डायन बिसाही से जोड़ जांच कर रही है। परिजनों ने बताया कि हत्या क्यों की गयी इसकी जानकारी नहीं है।

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सुबह हुई लोगों को जानकारी

शुक्रवार सुबह ग्रामीण तालाब गये तो वहां पर खून से सने दो शव देख हक्का-बक्का रह गये। उन्होंने तत्काल पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद कुमारडूंगी थाना प्रभारी गांव पहुंचे और जांच-पड़ताल की। दोनों शवों को कब्जे में कर दोपहर बाद पोस्टमार्टम के लिए चाईबासा सदर अस्पताल ले जाया गया।

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Mohammad Azam

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Mohammad Azam

संक्षिप्त विवरण

मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


राजनीतिक पत्रकारिता में आजम

आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।


पत्रकारिता का उद्देश्य

आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।


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