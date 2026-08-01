चाईबासा में खौफनाक वारदात! घर में घुस काट दिया पति-पत्नी का गला; सड़क किनारे फेंक दिया शव
झारखंड के चाईबासा में खौफनाक घटना सामने आई है। जिले के कुमारडूंगी थाना क्षेत्र का गंडाकीदा गांव गुरुवार रात दोहरे हत्याकांड से दहल उठा। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है।
झारखंड के चाईबासा में खौफनाक घटना सामने आई है। जिले के कुमारडूंगी थाना क्षेत्र का गंडाकीदा गांव गुरुवार रात दोहरे हत्याकांड से दहल उठा। घर में सो रहे दंपती की धारदार हथियार से गला काट हत्या कर दी गयी। साक्ष्य छिपाने के लिए शवों को तालाब के पास ले जाकर फेंक दिया गया। शुक्रवार सुबह ग्रामीण तालाब गये तो खून से सने शव देख हक्का-बक्का रह गये। पुलिस को तत्काल सूचना दी गई। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है।
घर में घुसे और काट दिया गला
बताया जाता है कि गुरुवार रात डोका सिंकू (44 वर्ष) और उसकी पत्नी गुरुबारी सिंकू (42 वर्ष)खाना खाने के बाद कमरे में सो रहे थे। इस दौरान आधी रात को मौका देख अपराधी घर में घुस गये। कमरे में सो रहे दंपती की धारदार हथियार से गला काटकर हत्या कर दी। शवों को गांव के तालाब के पास ले जाकर फेंक दिया। पुलिस जमीन विवाद व डायन बिसाही से जोड़ जांच कर रही है। परिजनों ने बताया कि हत्या क्यों की गयी इसकी जानकारी नहीं है।
सुबह हुई लोगों को जानकारी
शुक्रवार सुबह ग्रामीण तालाब गये तो वहां पर खून से सने दो शव देख हक्का-बक्का रह गये। उन्होंने तत्काल पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद कुमारडूंगी थाना प्रभारी गांव पहुंचे और जांच-पड़ताल की। दोनों शवों को कब्जे में कर दोपहर बाद पोस्टमार्टम के लिए चाईबासा सदर अस्पताल ले जाया गया।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
संक्षिप्त विवरण
मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।
विस्तृत बायो
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