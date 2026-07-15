झारखंड को केंद्र की सौगात, इस जिले में 1365 करोड़ रुपए से बनेगी चौथी रेल लाइन; होंगे इतने फायदे
सरकार ने बताया कि, 'प्रस्तावित परियोजनाएं कोयला, लौह अयस्क, डोलोमाइट, चूना पत्थर और जिप्सम जैसी वस्तुओं के परिवहन के लिए महत्वपूर्ण रेल मार्ग हैं। क्षमता विस्तार के बाद हर साल 44 MTPA (मिलियन टन प्रति वर्ष) अतिरिक्त माल ढुलाई संभव हो सकेगी।'
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (CCEA) की बैठक हुई, जिसमें लगभग 3,907 करोड़ रुपए की दो रेल परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। इस दौरान जिन दो परियोजनाओं को मंजूरी दी गई, उनमें राजखरसवां-डांगोपोसी सेक्शन पर चौथी रेलवे लाइन का निर्माण करना और पारादीप-हरिदासपुर सेक्शन को डबल करना शामिल है। ये दोनों परियोजनाएं झारखंड और ओडिशा के चार जिलों में फैली हैं और इन राज्यों में भारतीय रेल के मौजूदा नेटवर्क को लगभग 145 किलोमीटर तक बढ़ा देंगी। इनमें से राजखरसवां-डांगोपोसी परियोजना झारखंड में है।
राजखरसवां-डांगोपोसी परियोजना की विशेषताएं
झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में स्थित इस परियोजना के तहत 1365 करोड़ रुपए की लागत से राजखरसवां-डांगोपोसी मार्ग पर 71 किलोमीटर लंबी चौथी लाइन का निर्माण किया जाएगा। इस दौरान इस मार्ग पर 5 बड़े पुल, 124 छोटे पुल और 3 ROB का निर्माण किया जाएगा। यह परियोजना चार साल में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।
परियोजना से होने वाले फायदे
- झारखंड की इस परियोजना से सारंडा-बेल्ट की खदानों से स्टील प्लांट तक लौह अयस्क (आयरन ओर) पहुंचाने की रफ्तार बढ़ेगी, जिससे 2030 तक भारत के 300 MT स्टील उत्पादन के लक्ष्य को पूरा करने में मदद मिलेगी।
- PM गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के तहत, हावड़ा-मुंबई ट्रंक लाइन से जुड़ने वाले कॉरिडोर पर कामकाज की क्षमता और सर्विस की विश्वसनीयता बेहतर होगी।
- इससे हर साल 16.5 मिलियन टन अतिरिक्त माल ढुलाई आसान हो जाएगी।
- CO2 की बचत: हर साल 11 करोड़ किलोग्राम कार्बन डाई ऑक्साइड का उत्सर्जन रुकेगा, जो लगभग 42 लाख पेड़ लगाने के बराबर है।
- लॉजिस्टिक्स लागत में बचत: हर साल 235 करोड़ रुपए बचेंगे।
- 24 लाख मानव-दिन का रोजगार सृजन होगा।
1526 गांवों तक कनेक्टिविटी होगी बेहतर
इस बारे में केंद्र सरकार की तरफ से जानकारी देते हुए कहा गया कि, 'प्रस्तावित मल्टी-ट्रैकिंग परियोजना से करीब 14 लाख की आबादी वाले लगभग 1,526 गांवों तक कनेक्टिविटी बेहतर होगी। लाइन की क्षमता बढ़ने से आवाजाही में काफी सुधार होगा, जिससे भारतीय रेलवे की परिचालन क्षमता और सेवा की विश्वसनीयता बेहतर होगी। मल्टी-ट्रैकिंग (बहु-लाइन) वाली ये परियोजनाएं कामकाज को सुचारू बनाने और भीड़भाड़ के दबाव को कम करने में मदद करेंगी।'
PM गतिशक्ति मास्टर प्लान के तहत तैयार की योजना
इसमें आगे कहा गया, 'ये परियोजनाएं प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत तैयार की गई हैं, जिसका मकसद इंटीग्रेटेड प्लानिंग और स्टेकहोल्डर्स (समेकित योजना और विभिन्न हितधारकों) के साथ बातचीत के जरिए मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक्स क्षमता को बढ़ाना है। जिससे कि लोगों, सामान और सेवाओं की आवाजाही के लिए आसान कनेक्टिविटी मिलेगी।'
प्रमुख पर्यटन स्थलों तक पहुंचना होगा आसान
सरकार ने कहा कि प्रस्तावित क्षमता विस्तार से देश भर के कई प्रमुख पर्यटन स्थलों जैसे ललितगिरि बौद्ध परिसर, श्री बलदेवजेव मंदिर और मेघाहातुबुरु पहाड़ियों सहित अन्य कई प्रमुख पर्यटन स्थलों तक रेल कनेक्टिविटी बेहतर होगी, जिससे पर्यटन क्षेत्र को भी लाभ मिलेगा।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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