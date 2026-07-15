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झारखंड को केंद्र की सौगात, इस जिले में 1365 करोड़ रुपए से बनेगी चौथी रेल लाइन; होंगे इतने फायदे

By Sourabh Jain
लाइव हिन्दुस्तान, रांची, झारखंड
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सरकार ने बताया कि, 'प्रस्तावित परियोजनाएं कोयला, लौह अयस्क, डोलोमाइट, चूना पत्थर और जिप्सम जैसी वस्तुओं के परिवहन के लिए महत्वपूर्ण रेल मार्ग हैं। क्षमता विस्तार के बाद हर साल 44 MTPA (मिलियन टन प्रति वर्ष) अतिरिक्त माल ढुलाई संभव हो सकेगी।'

झारखंड को केंद्र की सौगात, इस जिले में 1365 करोड़ रुपए से बनेगी चौथी रेल लाइन; होंगे इतने फायदे

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (CCEA) की बैठक हुई, जिसमें लगभग 3,907 करोड़ रुपए की दो रेल परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। इस दौरान जिन दो परियोजनाओं को मंजूरी दी गई, उनमें राजखरसवां-डांगोपोसी सेक्शन पर चौथी रेलवे लाइन का निर्माण करना और पारादीप-हरिदासपुर सेक्शन को डबल करना शामिल है। ये दोनों परियोजनाएं झारखंड और ओडिशा के चार जिलों में फैली हैं और इन राज्यों में भारतीय रेल के मौजूदा नेटवर्क को लगभग 145 किलोमीटर तक बढ़ा देंगी। इनमें से राजखरसवां-डांगोपोसी परियोजना झारखंड में है।

राजखरसवां-डांगोपोसी परियोजना की विशेषताएं

झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में स्थित इस परियोजना के तहत 1365 करोड़ रुपए की लागत से राजखरसवां-डांगोपोसी मार्ग पर 71 किलोमीटर लंबी चौथी लाइन का निर्माण किया जाएगा। इस दौरान इस मार्ग पर 5 बड़े पुल, 124 छोटे पुल और 3 ROB का निर्माण किया जाएगा। यह परियोजना चार साल में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

परियोजना से होने वाले फायदे

  • झारखंड की इस परियोजना से सारंडा-बेल्ट की खदानों से स्टील प्लांट तक लौह अयस्क (आयरन ओर) पहुंचाने की रफ्तार बढ़ेगी, जिससे 2030 तक भारत के 300 MT स्टील उत्पादन के लक्ष्य को पूरा करने में मदद मिलेगी।
  • PM गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के तहत, हावड़ा-मुंबई ट्रंक लाइन से जुड़ने वाले कॉरिडोर पर कामकाज की क्षमता और सर्विस की विश्वसनीयता बेहतर होगी।
  • इससे हर साल 16.5 मिलियन टन अतिरिक्त माल ढुलाई आसान हो जाएगी।
  • CO2 की बचत: हर साल 11 करोड़ किलोग्राम कार्बन डाई ऑक्साइड का उत्सर्जन रुकेगा, जो लगभग 42 लाख पेड़ लगाने के बराबर है।
  • लॉजिस्टिक्स लागत में बचत: हर साल 235 करोड़ रुपए बचेंगे।
  • 24 लाख मानव-दिन का रोजगार सृजन होगा।

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1526 गांवों तक कनेक्टिविटी होगी बेहतर

इस बारे में केंद्र सरकार की तरफ से जानकारी देते हुए कहा गया कि, 'प्रस्तावित मल्टी-ट्रैकिंग परियोजना से करीब 14 लाख की आबादी वाले लगभग 1,526 गांवों तक कनेक्टिविटी बेहतर होगी। लाइन की क्षमता बढ़ने से आवाजाही में काफी सुधार होगा, जिससे भारतीय रेलवे की परिचालन क्षमता और सेवा की विश्वसनीयता बेहतर होगी। मल्टी-ट्रैकिंग (बहु-लाइन) वाली ये परियोजनाएं कामकाज को सुचारू बनाने और भीड़भाड़ के दबाव को कम करने में मदद करेंगी।'

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PM गतिशक्ति मास्टर प्लान के तहत तैयार की योजना

इसमें आगे कहा गया, 'ये परियोजनाएं प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत तैयार की गई हैं, जिसका मकसद इंटीग्रेटेड प्लानिंग और स्टेकहोल्डर्स (समेकित योजना और विभिन्न हितधारकों) के साथ बातचीत के जरिए मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक्स क्षमता को बढ़ाना है। जिससे कि लोगों, सामान और सेवाओं की आवाजाही के लिए आसान कनेक्टिविटी मिलेगी।'

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प्रमुख पर्यटन स्थलों तक पहुंचना होगा आसान

सरकार ने कहा कि प्रस्तावित क्षमता विस्तार से देश भर के कई प्रमुख पर्यटन स्थलों जैसे ललितगिरि बौद्ध परिसर, श्री बलदेवजेव मंदिर और मेघाहातुबुरु पहाड़ियों सहित अन्य कई प्रमुख पर्यटन स्थलों तक रेल कनेक्टिविटी बेहतर होगी, जिससे पर्यटन क्षेत्र को भी लाभ मिलेगा।

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain

सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव

सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।

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