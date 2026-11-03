दिवाली से पहले केंद्र का बड़ा गिरफ्ट! झारखंड को विकास के लिए दिए 3660 करोड़ रुपए
विकास एवं कल्याण से जुड़े कार्यों पर खर्च के लिए केंद्र सरकार ने झारखंड को 3,660 करोड़ रुपये जारी किए हैं। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने बीते शनिवार को राज्यों को कर हस्तांतरण की अतिरिक्त किस्त जारी की। इसके तहत झारखंड के हिस्से 3,660 करोड़ रुपये आए हैं।
आगामी पर्व-त्योहारों में विकास एवं कल्याण से जुड़े कार्यों पर खर्च के लिए केंद्र सरकार ने झारखंड को 3,660 करोड़ रुपये जारी किए हैं। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने बीते शनिवार को राज्यों को कर हस्तांतरण की अतिरिक्त किस्त जारी की। इसके तहत झारखंड के हिस्से 3,660 करोड़ रुपये आए हैं।
यह राशि नियमित मासिक कर हस्तांतरण से अलग है। चालू वित्त वर्ष में यह दूसरी अतिरिक्त किस्त है। इससे पहले बीते 1 अगस्त को केंद्र ने पहली किस्त जारी की थी। उस समय भी राज्य को 3,660 करोड़ रुपये मिले थे। जारी आदेश में मंत्रालय ने कहा है कि आगामी त्योहारों को देखते हुए यह राशि जारी की गई है, ताकि राज्य पूंजीगत खर्च में तेजी ला सकें और विकास व कल्याण से जुड़े कार्यों के लिए धन जुटा सकें। केंद्र द्वारा स्वीकृत कुल 1,09,019 करोड़ रुपए में से करीब 3.36 प्रतिशत झारखंड को मिला है। देशभर के 28 राज्यों में झारखंड 12वें स्थान पर है। अग्रिम किस्त जारी करने का मुख्य उद्देश्य राज्यों की नकदी स्थिति को मजबूत करना और उनके विकास कार्यों को बिना रुकावट गति देना है।
झारखंड की सीमा से लगे राज्यों को मिली राशि
उत्तर प्रदेश : 19,208 करोड़ रुपए
बिहार : 10,845 करोड़ रुपए
पश्चिम बंगाल : 7,866 करोड़ रुपए
ओडिशा : 4,819 करोड़ रुपए
झारखंड : 3,660 करोड़ रुपए
छत्तीसगढ़ : 3,602 करोड़ रुपए
बकाया राशि को लेकर मुखर रहे हैं सीएम हेमंत
झारखंड का केंद्र सरकार पर 1.36 लाख करोड़ रुपये का बकाया एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बना हुआ है। यह बकाया राशि कोल इंडिया और अन्य केंद्रीय उपक्रमों द्वारा खनन किए गए कोयले के एवज में है। इसे लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगातार मुखर रहे हैं। वहीं, संसद से पारित खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2026 को भी झारखंड के लिए बड़ा आर्थिक झटका माना जा रहा है। माना जा रहा है कि इस कानून से राज्य द्वारा कंपनियों से वसूले जा रहे सेस पर सीधा असर पड़ सकता है। इसके विरोध में हेमंत सरकार ने 25 और 26 नवंबर को विधानसभा का विशेष सत्र आहूत किया है। विशेष सत्र में एमएमडीआर (संशोधन) एक्ट जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की जाएगी।
पड़ोसियों में केवल छत्तीसगढ़ को मिली कम राशि
झारखंड के पड़ोसी राज्यों को मिली राशि की तुलना करें तो उत्तर प्रदेश को सबसे अधिक राशि जारी हुई है। पड़ोसियों में केवल छत्तीसगढ़ को झारखंड से कम राशि मिली है और दोनों के बीच अंतर महज 58 करोड़ रुपये का है। बिहार को झारखंड से लगभग तीन गुना (7,185 करोड़ रुपये ज्यादा) और पश्चिम बंगाल को दोगुने से अधिक राशि मिली है। ओडिशा को झारखंड से 1,159 करोड़ रुपये अधिक मिले। उत्तर प्रदेश की राशि झारखंड से पांच गुना से भी ज्यादा है।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
संक्षिप्त विवरण
मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।
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परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
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