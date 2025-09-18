cds anil Chauhan explained why army choose midnight to attack terrorists camps in Pakistan during operation sindoor आतंकी ठिकानों पर हमले के लिए आधी रात का समय क्यों चुना; CDS ने सुनाई उस रात की कहानी, Jharkhand Hindi News - Hindustan
सीडीएस अनिल चौहान ने बताया कि 7 मई को हमने जिन आतंकवादी ठिकानों को चुना था, उन पर हमने रात 1:00 से 1:30 बजे के बीच हमला किया। हमने रात 1:30 बजे ही हमला क्यों किया? वह सबसे अंधेरे वाला समय होता है, उस समय सैटेलाइट तस्वीरें, फोटो खींचना और सबूत इकट्ठा करना सबसे मुश्किल होगा।

Utkarsh Gaharwar रांचीThu, 18 Sep 2025 06:56 PM
22 अप्रैल को हुए पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में भारत की ओर से की गई कार्रवाई की आज तक चर्चा है। 7 मई से 10 मई के बीच चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर की मदद से भारत के जांबाज सैनिकों ने पाकिस्तान को गहरी चोट पहुंचाई थी। आतंकी ठिकानों से लेकर एयरबेस तक हमारी सेना ने पूरी तरह तबाह कर दिए थे। आज रांची में देश के CDS अनिल चौहान ने एक खास बताई। उन्होंने इस राज पर से पर्दा उठा दिया कि आखिर सेना ने 7 मई को क्यों आधी रात का समय चुना था? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने आज उस रात की पूरी कहानी बताई है।

सीडीएस अनिल चौहान ने रांची में एक कार्यक्रम में अपने संबोधन के दौरान बताया कि 7 मई को हमने जिन आतंकवादी ठिकानों को चुना था, उन पर हमने रात 1:00 से 1:30 बजे के बीच हमला किया। हमने रात 1:30 बजे ही हमला क्यों किया? वह सबसे अंधेरे वाला समय होता है, उस समय सैटेलाइट तस्वीरें, फोटो खींचना और सबूत इकट्ठा करना सबसे मुश्किल होगा। फिर भी, हमने रात 1-1:30 बजे के बीच हमला किया। ऐसा क्यों था? इसके दो कारण थे।

उन्होंने आगे कहा कि पहला, हमें अपनी क्षमताओं पर पूरा भरोसा था कि हम रात में भी तस्वीरें (इमेजरी) ले पाएंगे और दूसरा महत्वपूर्ण कारण था कि हम नागरिकों को किसी भी तरह के खतरे से बचाना चाहते थे। हमला करने का सबसे अच्छा समय सुबह 5:30 से 6:00 बजे के बीच होता, जब दिन की रोशनी शुरू होती है, लेकिन उस समय पहली अजान या पहली नमाज होती है। बहावलपुर और मुरीदके में उस समय बहुत आवाजाही हो सकती थी, इसलिए कई नागरिक मारे जा सकते थे। हम उससे बचना चाहते थे, इसीलिए हमने 1:00 से 1:30 बजे के बीच का समय चुना।"

बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर फिलहाल के लिए रोका गया है,बंद नहीं हुआ है। भारत के रक्षा मंत्री और सेना के तमाम आला अफसर कई मंचों से यह बता चुके हैं कि आगे पाकिस्तान की हिमाकत का माकूल जवाब दिया जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हालांकि भारत-पाक के बीच युद्ध रुकवाने का श्रेय लेते हमेशा देखे जाते हैं। वह कई मर्तबा कह चुके हैं कि दोनों के बीच सीजफायर उन्होंने ही करवाया है। भारत इससे इतर ऐसे दावे को निरस्त कर चुका है और खुद पीएम मोदी भी इशारों में यह बता चुके हैं कि भारत-पाक के बीच किसी किसी तीसरे देश ने मध्यस्थता नहीं कराई थी। बीते दिन पाकिस्तान के भी एक मंत्री ने भी साफ किया कि दोनों देशों के बीच कोई तीसरा देश सीजफायर कराने नहीं आया था।