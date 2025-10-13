Hindustan Hindi News
झारखंड विधानसभा नियुक्ति घोटाले में सुप्रीम कोर्ट पहुंची CBI, क्या है वजह

झारखंड विधानसभा नियुक्ति घोटाले में सुप्रीम कोर्ट पहुंची CBI, क्या है वजह

झारखंड विधानसभा नियुक्ति घोटाला मामले की सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। जांच से रोक हटाने के लिए सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में हस्तक्षेप याचिका दायर की है। याचिका में झारखंड हाईकोर्ट के विधानसभा नियुक्ति घोटाले की सीबीआई जांच के आदेश पर लगाई गई रोक हटाने का अनुरोध किया है।

Mohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, रांचीMon, 13 Oct 2025 07:06 AM
झारखंड विधानसभा नियुक्ति घोटाला मामले की सीबीआई जांच से रोक हटाने के लिए सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में हस्तक्षेप याचिका दायर की है। याचिका में झारखंड हाईकोर्ट के विधानसभा नियुक्ति घोटाले की सीबीआई जांच के आदेश पर लगाई गई रोक हटाने का अनुरोध किया है। मामला वर्ष 2007 में झारखंड विधानसभा में हुई नियुक्तिों में अनियमितता से जुड़ा है।

सीबीआई ने शुक्रवार को दाखिल अपनी याचिका में कहा है कि झारखंड विधानसभा में नियुक्ति और प्रोन्नति में हुई गड़बड़ी की जांच के लिए राज्यपाल ने सात जुलाई 2014 को एक सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग के गठन का आदेश दिया था। इस एक सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट के आधार पर राज्यपाल ने सीबीआई जांच की अनुशंसा की थी। बाद में यह मामला झारखंड हाईकोर्ट पहुंचा था। इस पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने 23 अक्तूबर 2023 को सीबीआई जांच का आदेश दिया था। इस आदेश के खिलाफ झारखंड विधानसभा ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी। इस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 14 नवंबर 2024 को सीबीआई जांच पर रोक लगा दी थी।

याचिका में कहा गया है कि नियुक्ति घोटाले में एक सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग ने 30 बिंदुओं की जांच के बाद अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। इसमें विधानसभा के तत्कालीन अध्यक्ष के कार्यकाल में हुई नियुक्तियों के दौरान बड़े पैमाने पर अनियमितता बरतने और इसमें घूस के लेनदेन का उल्लेख किया गया था। नियुक्तियों के दौरान हुए भ्रष्टाचार के मामले में एक सीडी भी न्यायिक आयोग के समक्ष पेश की गई थी, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष ने एक सदस्यीय जांच आयोग की अनुशंसाओं के आलोक में कार्रवाई के बदले सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में दूसरे आयोग का गठन कर दिया।

सीबीआई की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि नियुक्तियों के दौरान भ्रष्टाचार और पद के दुरुपयोग के आरोप लगाए गए थे। हाईकोर्ट ने विधानसभा नियुक्ति घोटाले से जुड़ी दोनों न्यायिक आयोगों की रिपोर्ट और राज्यपाल के निर्देश को ध्यान में रखते हुए सीबीआई जांच के आदेश दिए थे। सीबीआई ने कहा है कि वह प्रारंभिक जांच कर रही थी। इसमें पहले सिर्फ यह जांच की जाती है कि नियुक्ति प्रक्रिया में गड़बड़ी और भ्रष्टाचार के लगाए गए आरोप सही हैं या नहीं। दरअसल विधानसभा में वर्ष 2007 में विभिन्न पदों पर 150 से अधिक लोगों की नियुक्ति में गड़बड़ी का मामला सामने आया था। मामले में शिवशंकर शर्मा ने जनहित याचिका की थी।

