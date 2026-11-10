मान गई हेमंत सरकार, निशा भगत सुसाइड केस की जांच CBI को सौंपी; पूर्व CM रघुबर दास ने कर दी नई मांग
मौत से पहले निशा भगत ने अपने आवास से फेसबुक पर लाइव आकर राज्य सरकार और जमीन के दलालों पर उन्हें प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था।
झारखंड सरकार ने प्रदेश के बहुचर्चित निशा भगत सुसाइड केस की जांच सीबीआई से कराने का फैसला है। इस बात की जानकारी प्रदेश के मुखिया हेमंत सोरेन ने मंगलवार की रात सोशल मीडिया पर शेयर की एक पोस्ट के जरिए दी। जिसमें उन्होंने लिखा कि 'निशा भगत प्रकरण की जांच अब सीबीआई करेगी, निर्देश दे दिए गए हैं।'
इससे पहले आदिवासी कार्यकर्ता निशा कुमारी भगत के माता-पिता ने आरोप लगाया था कि उनकी बेटी की मौत किसी साजिश के तहत हुई है और इसके साथ ही उन्होंने मामले में सीबीआई जांच कराने की मांग की थी। जिसके बाद राज्य सरकार ने उनकी इस मांग को मान लिया।
जमीन के दलालों पर लगाया था प्रताड़ना का आरोप
निशा की मौत शुक्रवार को हुई थी, और कथित रूप से खुदकुशी करने से पहले निशा भगत ने पिठोरिया थाना क्षेत्र स्थित अपने आवास से फेसबुक पर हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली राज्य सरकार और जमीन के दलालों पर उन्हें प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था।
पिता ने की थी सीबीआई जांच कराने की मांग
निशा के पिता हांदू भगत ने सीबीआई जांच की मांग करते हुए आरोप लगाया था कि उनकी बेटी ने फेसबुक पर अपने आखिरी लाइव सेशन के दौरान पिठोरिया थाना प्रभारी और अजय तिर्की समेत कई लोगों के नाम लिए थे। उन्होंने कहा था, ‘हमने इन लोगों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई है। लेकिन अब तक ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि प्रशासन ने कोई कार्रवाई की हो।’
उन्होंने कहा था, 'मैं अपनी बेटी की मौत की उच्चस्तरीय जांच की मांग करता हूं। मामले की जांच सीबीआई से कराई जानी चाहिए, क्योंकि इसमें प्रभावशाली लोग शामिल हैं।' उन्होंने कहा कि आदिवासी समुदाय उनकी बेटी को न्याय दिलाने के लिए संघर्ष करेगा।
मां बोली- अजय तिर्की की वजह से दी जान
उधर निशा भगत की मां देविका ने आरोप लगाया था कि आदिवासी नेता अजय तिर्की और उनके सहयोगियों के दबाव और धमकियों के कारण उनकी बेटी को यह कठोर कदम उठाने के लिए मजबूर होना पड़ा।
उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा था, 'तिर्की और उनके सहयोगियों ने साजिश रचकर मेरी बेटी को मरने के लिए मजबूर किया। उसने फांसी लगाकर आत्महत्या नहीं की, क्योंकि उसे छत्तीसगढ़ के लिए रवाना होना था। तिर्की उसे धमकियां दे रहे थे। उन्होंने मेरी बेटी पर बहुत दबाव बनाया और आखिरकार उसने यह कदम उठा लिया।'
बेटी की मौत के अगले दिन उन्होंने कहा था, 'मेरे पास अभी कहने के लिए शब्द नहीं हैं, लेकिन मैं अपनी बेटी के लिए न्याय चाहती हूं। मैं पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग करती हूं।'
रघुबर दास ने सोरेन सरकार को दिया साधुवाद
राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रघुबर दास ने सोरेन सरकार के फैसले पर खुश जताई और लिखा, ‘भारतीय जनता पार्टी और आदिवासी सामाजिक संगठनों की मांग थी कि युवा नेत्री सुश्री निशा भगत जी को आत्महत्या करने के लिए किसने मजबूर किया, इसकी CBI जांच कराई जाए। यह मांग सरकार ने सुनी, इसके लिए सरकार का साधुवाद-धन्यवाद। CBI जांच से निश्चित रूप से सुश्री निशा भगत जी को न्याय मिलेगा। मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि उनके परिजनों को एक करोड़ रुपए मुआवजे के रूप में भी दिए जाएं और एक परिजन को सरकारी नौकरी दी जाए।’
(भाषा इनपुट के साथ)
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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