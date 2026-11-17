निशा भगत के घर पहुंची सीबीआई, सीन रिक्रिएट कर शुरू की जांच; लाइव खुदकुशी की थी
सीबीआई ने आदिवासी नेत्री निशा भगत की मौत के मामले की जांच शुरू कर दी है। इस आदिवासी नेत्री ने छह नवंबर को लाइव खुदकुशी कर ली थी। उनकी मौत के बाद आदिवासी संगठनों और भाजपा के नेताओं ने मामले की सीबीआई जांच की मांग की थी।
झारखंड की आदिवासी नेत्री निशा भगत की मौत के मामले में सीबीआई दिल्ली की स्पेशल सेल-वन ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सीबीआई डीएसपी अंकित शर्मा के नेतृत्व में केंद्रीय जांच एजेंसी की टीम सोमवार को रांची पहुंची और पिठोरिया स्थित निशा भगत के आवास पर पहुंची, जहां उन्होंने खुदकुशी की थी। टीम ने यहां सीन रिक्रिएट करते हुए मौका-ए-वारदात का सत्यापन किया। साथ ही पिठोरिया थाने में अब तक की जांच में मिले तथ्यों और जब्ती सूची की जानकारी ली।
निशा के आवास में छानबीन के बाद सीबीआई टीम केस के दो आरोपियों अजय तिर्की और ज्योत्सना केरकेट्टा के आवास पर भी पहुंची और उनसे पूछताछ की। साथ ही साक्ष्य जुटाए। उल्लेखनीय है कि सीबीआई ने 14 नवंबर को ही एफआईआर संख्या आरसी 0482026एस0007 दर्ज किया है।
थाने में दर्ज एफआईआर को टेकओवर किया
सीबीआई ने निशा भगत की मौत के मामले में पिठोरिया थाने में पहले से दर्ज प्राथमिकी (114/2026) को अपने यहां दोबारा दर्ज किया है। जांच एजेंसी की नई दिल्ली स्थित स्पेशल क्राइम ब्रांच-वन में इस मामले में आरसी 0482026एस0007 नंबर से केस दर्ज किया गया है। प्राथमिकी में अजय तिर्की, ज्योत्सना केरकेट्टा और करीबी अज्ञात जमीन माफिया को आरोपी बनाया गया है। इनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 108 और 61(2) के तहत मामला दर्ज किया गया है।
निशा के पिता की शिकायत पर दर्ज हुआ था केस
निशा की मौत के बाद उनके पिता हांदू भगत की शिकायत पर 7 नवंबर को पिठोरिया थाने में अजय तिर्की, ज्योत्सना केरकेट्टा और तत्कालीन थाना प्रभारी सतीश कुमार पांडेय के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई थी। पुलिस ने अजय तिर्की और ज्योत्सना केरकेट्टा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। साथ ही मामले की जांच के लिए एसआईटी भी गठित की गई थी।
6 नवंबर को निशा ने की थी लाइव खुदकुशी
निशा भगत ने छह नवंबर को पिठोरिया थाना क्षेत्र के डहू टोली स्थित किराये के मकान में लाइव खुदकुशी की थी। इससे पहले उन्होंने सोशल मीडिया पर लाइव आकर चर्च से जुड़ी जमीन के कारोबारियों पर प्रताड़ना और पुलिस-प्रशासन पर इस संबंध में की गई शिकायतों पर कार्रवाई नहीं किए जाने के आरोप लगाए थे। लाइव के दौरान उन्होंने अपनी परेशानी शेयर की थी। पिठोरिया पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए थे। उनकी मौत के बाद आदिवासी संगठनों और भाजपा के नेताओं ने पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग की थी।
सीएम ने की थी सीबीआई जांच की अनुशंसा
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 10 नवंबर को निशा भगत की मौत की जांच सीबीआई से कराने की घोषणा की थी। इसके बाद राज्य सरकार ने 10 नवंबर को ही दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 की धारा 6 के तहत अधिसूचना जारी की। केंद्र सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने 14 नवंबर को इससे संबंधित अधिसूचना जारी की। इसके बाद सीबीआई ने मामले में दोबारा प्राथमिकी दर्ज कर आधिकारिक तौर पर जांच अपने हाथ में ले ली।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
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