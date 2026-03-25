झारखंड में पोस्टर के जरिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का अपमान, JMM ने दर्ज कराई पुलिस के पास शिकायत
इस बारे में जानकारी देते हुए झामुमो नेता ने बताया कि उन्हें इस घटना के बारे में सोशल मीडिया पोस्ट से पता चला। उन्होंने कहा, 'जिस तरह से सड़क पर बड़ा सा पोस्टर रखा गया, उससे यही संकेत मिलता है कि मुख्यमंत्री की छवि खराब करने के लिए जानबूझकर ऐसा किया गया था।'
झारखंड के धनबाद में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का एक बड़ा सा पोस्टर सड़क पर लगाकर उनके अपमान करने का एक बड़ा मामला सामने आया है, जिसके बाद पुलिस ने इस हरकत को करने वाले शख्स की तलाश शुरू कर दी है। इस बारे में जानकारी देते हुए धनबाद थाने के प्रभारी अधिकारी मनोज पांडे ने 'पीटीआई भाषा' को बताया कि मंगलवार को रणधीर वर्मा गोलचक्कर के पास सड़क के बीचों-बीच पोस्टर रखा गया था, जिसके बाद उसके ऊपर से लगातार वाहन गुजर रहे थे।
इस मामले में सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा की धनबाद नगर इकाई के अध्यक्ष मंटू कुमार चौहान ने इस संबंध में अज्ञात उपद्रवियों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस अधिकारी ने आगे कहा कि, 'शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि उपद्रवियों ने ऐसा करके मुख्यमंत्री की छवि खराब करने की कोशिश की है।'
पांडे ने कहा, 'हमने तुरंत जांच शुरू कर दी। रणधीर वर्मा चौक के पास स्थित दुकानदारों ने हमें बताया कि मानसिक रूप से अक्षम अधेड़ उम्र के एक व्यक्ति को सड़क के बीचोंबीच पोस्टर रखते हुए देखा गया था। हम उस व्यक्ति का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं।'
उधर इस बारे में जानकारी देते हुए चौहान ने बताया कि उन्हें इस घटना के बारे में सोशल मीडिया पोस्ट से पता चला। झामुमो नेता ने कहा, 'जिस तरह से सड़क पर बड़ा सा पोस्टर रखा गया है, उससे यही संकेत मिलता है कि मुख्यमंत्री की छवि खराब करने के लिए जानबूझकर ऐसा किया गया था।'
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।
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