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झारखंड में पोस्टर के जरिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का अपमान, JMM ने दर्ज कराई पुलिस के पास शिकायत

Mar 25, 2026 07:59 pm ISTSourabh Jain पीटीआई
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इस बारे में जानकारी देते हुए झामुमो नेता ने बताया कि उन्हें इस घटना के बारे में सोशल मीडिया पोस्ट से पता चला। उन्होंने कहा, 'जिस तरह से सड़क पर बड़ा सा पोस्टर रखा गया, उससे यही संकेत मिलता है कि मुख्यमंत्री की छवि खराब करने के लिए जानबूझकर ऐसा किया गया था।'

झारखंड में पोस्टर के जरिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का अपमान, JMM ने दर्ज कराई पुलिस के पास शिकायत

झारखंड के धनबाद में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का एक बड़ा सा पोस्टर सड़क पर लगाकर उनके अपमान करने का एक बड़ा मामला सामने आया है, जिसके बाद पुलिस ने इस हरकत को करने वाले शख्स की तलाश शुरू कर दी है। इस बारे में जानकारी देते हुए धनबाद थाने के प्रभारी अधिकारी मनोज पांडे ने 'पीटीआई भाषा' को बताया कि मंगलवार को रणधीर वर्मा गोलचक्कर के पास सड़क के बीचों-बीच पोस्टर रखा गया था, जिसके बाद उसके ऊपर से लगातार वाहन गुजर रहे थे।

इस मामले में सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा की धनबाद नगर इकाई के अध्यक्ष मंटू कुमार चौहान ने इस संबंध में अज्ञात उपद्रवियों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस अधिकारी ने आगे कहा कि, 'शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि उपद्रवियों ने ऐसा करके मुख्यमंत्री की छवि खराब करने की कोशिश की है।'

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पांडे ने कहा, 'हमने तुरंत जांच शुरू कर दी। रणधीर वर्मा चौक के पास स्थित दुकानदारों ने हमें बताया कि मानसिक रूप से अक्षम अधेड़ उम्र के एक व्यक्ति को सड़क के बीचोंबीच पोस्टर रखते हुए देखा गया था। हम उस व्यक्ति का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं।'

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धनबाद में पोस्टर के जरिए मुख्यमंत्री सोरेन के अपमान का मामला, JMM ने दर्ज कराई पुलिस में शिकायत

उधर इस बारे में जानकारी देते हुए चौहान ने बताया कि उन्हें इस घटना के बारे में सोशल मीडिया पोस्ट से पता चला। झामुमो नेता ने कहा, 'जिस तरह से सड़क पर बड़ा सा पोस्टर रखा गया है, उससे यही संकेत मिलता है कि मुख्यमंत्री की छवि खराब करने के लिए जानबूझकर ऐसा किया गया था।'

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Sourabh Jain

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सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव

सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।

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