केयरटेकर ने रची थी वृद्ध की हत्या की साजिश, रांची में गला रेतकर मार डाला था; पुलिस ने किया बड़ा खुलासा

Mar 06, 2026 07:50 am ISTMohammad Azam हिन्दुस्तान, रांची
रांची पुलिस ने हटिया सिंहमोड़ में 4 महीने पहले एक विकलांग बुजुर्ग महिला विश्वासी हन्ना तिरू की गला रेत कर हत्या के मामले की गुत्थी सुलझा ली है। इस वारदात को महिला की केयर टेकर ने उनकी दौलत हड़पने के उद्देश्य से अपराधियों के साथ मिलकर अंजाम दिया था।

रांची पुलिस ने हटिया सिंहमोड़ में चार महीने पहले एक विकलांग बुजुर्ग महिला विश्वासी हन्ना तिरू की गला रेत कर हत्या के मामले की गुत्थी सुलझा ली है। इस वारदात को महिला की केयर टेकर ने उनकी दौलत हड़पने के उद्देश्य से अपराधियों के साथ मिलकर अंजाम दिया था। हालांकि जगन्नाथपुर पुलिस ने आरोपी केयरटेकर सलोमी, मो आरिफ, हसन रजा और मो शाहीन को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

मामले में पुलिस को जांच में पता चला कि बुजुर्ग महिला की हत्या के बाद उनके घर के सारे कीमती गहने भी गायब थे। तब पुलिस को यह संदेह हुआ कि बुजुर्ग महिला का करीबी ही इस घटना को अंजाम दिया होगा। इसके बाद पुलिस ने जांच-पड़ताल की तो पता चला कि सलोनी महिला की केयर टेकर है। आरोपी केयरटेकर से पुलिस के द्वारा काफी पूछताछ करने के बाद उसने मामले का खुलासा किया। जिसके बाद पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर अन्य अपराधियों को बिहार के भागलपुर से गिरफ्तार कर रांची लाया। अपराधियों ने पूछताछ में पुलिस के समक्ष अपना जुर्म स्वीकार किया है।

पुलिस ने क्या बताया

हटिया डीएसपी पीके मिश्रा ने बताया की बुजुर्ग महिला की हत्या की साजिश घर की केयर टेकर सलोनी होरो के द्वारा ही रची गई थी। बुजुर्ग महिला ने सलोनी को नॉमनी बना कर रखा था। इसी बीच सलोनी का आरिफ खान नाम के एक अपराधी से संपर्क हो गया। आरिफ को सलोनी ने बताया कि बुजुर्ग महिला के घर में काफी गहने हैं और बैंक की नॉमनी भी वह खुद ही है। इसके बाद ही आरिफ ने सलोनी के साथ मिल बुजुर्ग महिला की हत्या की साजिश रची।

खाना देने पहुंचा था भतीजा फर्श पर था खून लगा ब्लेड

रांची के हटिया सिंहमोड़ के पास बुजुर्ग महिला एक फ्लैट में रहती थी। उनका भतीजा अक्सर खाना देने के लिए जाया करता था। भतीजा अनिल अपनी चाची को पांच दिसंबर को खाना देने के लिए फ्लैट में गया था। देखा कि फ्लैट का दरवाजा खुला हुआ था। उनकी चाची विश्वासी हन्ना तिरू जमीन पर गिरी हुई थी। पास जाकर देखा कि उनका ब्लेड से गला कटा हुआ है।

मेकॉन के कर्मचारी की पत्नी थीं विश्वासी

हटिया के लटमा रोड निवासी अनिल कुमार तिरू के बयान पर एफआईआर दर्ज की गई थी। अनिल ने बताया था कि उनके छोटे चाचा स्टीफन तिरू मेकॉन में कार्यरत थे। 2022 में सेवानिवृत हुए और लटमा रोड में विजेता इनक्लेव में पत्नी के साथ रहते थे, लेकिन उनका निधन 2024 में हो गया।

