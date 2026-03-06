केयरटेकर ने रची थी वृद्ध की हत्या की साजिश, रांची में गला रेतकर मार डाला था; पुलिस ने किया बड़ा खुलासा
रांची पुलिस ने हटिया सिंहमोड़ में चार महीने पहले एक विकलांग बुजुर्ग महिला विश्वासी हन्ना तिरू की गला रेत कर हत्या के मामले की गुत्थी सुलझा ली है। इस वारदात को महिला की केयर टेकर ने उनकी दौलत हड़पने के उद्देश्य से अपराधियों के साथ मिलकर अंजाम दिया था। हालांकि जगन्नाथपुर पुलिस ने आरोपी केयरटेकर सलोमी, मो आरिफ, हसन रजा और मो शाहीन को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।
मामले में पुलिस को जांच में पता चला कि बुजुर्ग महिला की हत्या के बाद उनके घर के सारे कीमती गहने भी गायब थे। तब पुलिस को यह संदेह हुआ कि बुजुर्ग महिला का करीबी ही इस घटना को अंजाम दिया होगा। इसके बाद पुलिस ने जांच-पड़ताल की तो पता चला कि सलोनी महिला की केयर टेकर है। आरोपी केयरटेकर से पुलिस के द्वारा काफी पूछताछ करने के बाद उसने मामले का खुलासा किया। जिसके बाद पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर अन्य अपराधियों को बिहार के भागलपुर से गिरफ्तार कर रांची लाया। अपराधियों ने पूछताछ में पुलिस के समक्ष अपना जुर्म स्वीकार किया है।
पुलिस ने क्या बताया
हटिया डीएसपी पीके मिश्रा ने बताया की बुजुर्ग महिला की हत्या की साजिश घर की केयर टेकर सलोनी होरो के द्वारा ही रची गई थी। बुजुर्ग महिला ने सलोनी को नॉमनी बना कर रखा था। इसी बीच सलोनी का आरिफ खान नाम के एक अपराधी से संपर्क हो गया। आरिफ को सलोनी ने बताया कि बुजुर्ग महिला के घर में काफी गहने हैं और बैंक की नॉमनी भी वह खुद ही है। इसके बाद ही आरिफ ने सलोनी के साथ मिल बुजुर्ग महिला की हत्या की साजिश रची।
खाना देने पहुंचा था भतीजा फर्श पर था खून लगा ब्लेड
रांची के हटिया सिंहमोड़ के पास बुजुर्ग महिला एक फ्लैट में रहती थी। उनका भतीजा अक्सर खाना देने के लिए जाया करता था। भतीजा अनिल अपनी चाची को पांच दिसंबर को खाना देने के लिए फ्लैट में गया था। देखा कि फ्लैट का दरवाजा खुला हुआ था। उनकी चाची विश्वासी हन्ना तिरू जमीन पर गिरी हुई थी। पास जाकर देखा कि उनका ब्लेड से गला कटा हुआ है।
मेकॉन के कर्मचारी की पत्नी थीं विश्वासी
हटिया के लटमा रोड निवासी अनिल कुमार तिरू के बयान पर एफआईआर दर्ज की गई थी। अनिल ने बताया था कि उनके छोटे चाचा स्टीफन तिरू मेकॉन में कार्यरत थे। 2022 में सेवानिवृत हुए और लटमा रोड में विजेता इनक्लेव में पत्नी के साथ रहते थे, लेकिन उनका निधन 2024 में हो गया।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
संक्षिप्त विवरण
मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।
राजनीतिक पत्रकारिता में आजम
आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।
पत्रकारिता का उद्देश्य
आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।
विशेषज्ञता ( Area of Expertise )
पॉलिटिकल और क्राइम की खबरें
राजनीति से जुड़े लोगों के इंटरव्यू
क्राइम और वायरल खबरें
पॉलिटिकल एक्सप्लेनर