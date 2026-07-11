जूनागढ़ में ट्रक से टक्कर में खत्म हो गया परिवार, एक साथ 4 लोगों की मौत
गुजरात के जूनागढ़ में दर्दनाक हादसा सामने आया है। यहां एक खड़े ट्रक से कार की टक्कर में एक ही परिवार के चार लोगों की मौत हो गई। इस हादसे में चार लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों को इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है।
गुजरात के जूनागढ़ में दर्दनाक हादसा सामने आया है। यहां शनिवार सुबह एक खड़े ट्रक में कार टकरा गई, जिससे एक ही परिवार के चार लोगों की मौत हो गई। इस घटना में चार अन्य लोग भी घायल हुए हैं। इस घटना की जानकारी देते हुए जूनागढ़ तालुका के एक सीनियर पुलिस अधिकारी ने बताया कि यह एक्सीडेंट मजेवड़ी गांव के पास उस समय हुई, जब बनासकांठा जिला का रहने वाला एक परिवार अपने रिश्तेदार की अस्थियां विसर्जित करने सोमनाथ जा रहा था। इस दौरान हादसा हो गया और एक ही परिवार के चार लोगों की मौत हो गई। इस हादसे में घायल चार लोगों में से 2 की हालत नाजुक बनी हुई है।
4 की जान गई, 4 गंभीर रूप से घायल
मिली जानकारी के अनुसार, शनिवार सुबह जब एक परिवार अपने रिश्तेदार की अस्थियां विसर्जित करने के लिए सोमनाथ जा रहा था, उसी समय जब गाड़ी मजेवड़ी गांव के पास पहुंची तभी हादसा हुआ। यहां एक ट्रक पहले से खड़ा था, जिससे कार टकरा गई और एक ही परिवार के चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। इस हादसे को लेकर जानकारी देते हुए पुलिस अधिकारियों ने बताया कि इस घटना में चार लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, घायलों में 2 हालत नाजुक बनी हुई है। घायलों को पास के सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बाद में उन्हें जूनागढ़ के सिविल अस्पताल में रेफर कर दिया गया।
पुलिस कर रही जांच
इस घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस दौरान पहले घायलों को पुलिस ने अस्पताल भेजा, जहां से उन्हें बेहतर इलाज के लिए जूनागढ़ सिविल अस्पताल भेज दिया गया। इस घटना को लेकर जानकारी देते हुए पुलिस अधिकारियों ने बताया कि इस घटना को लेकर जांच की जा रही है।
हादसे को लेकर जताई जा रही आशंका
इस घटना को लेकर बात करते हुए एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि हादसे को लेकर आशंका जताई है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि स्थानीय लोगों ने बताया जब ट्रक से कार की टक्कर हुई तो बहुत जोर से आवाज आई। भयावह आवाज के बाद वहां भीड़ इकट्ठा हुई और पुलिस को सूचना देकर घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस को आशंका है कि सुबह का समय होने के कारण कार चालक को नींद आने के कारण यह हादसा हो सकता है। हालांकि, अभी तक हादसे की कोई ठोस वजह सामने नहीं आई है।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
संक्षिप्त विवरण
मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
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आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।
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