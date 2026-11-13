सरायकेला में दर्दनाक हादसा! कार-बाइक की टक्कर में 2 की मौत
झारखंड के सरायकेला-खरसावां में एक मोटरसाइकिल की कार से आमने-सामने की टक्कर में दो युवकों की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि सुभाष कर्मकार और लाया मुखी के रूप में पहचाने गए दोनों युवक गुरुवार रात डोबो की ओर जा रहे थे, तभी उनकी मोटरसाइकिल की कार से टक्कर हो गई।
झारखंड के सरायकेला-खरसावां जिले में एक मोटरसाइकिल की कार से आमने-सामने की टक्कर में दो युवकों की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि सुभाष कर्मकार और लाया मुखी के रूप में पहचाने गए दोनों युवक गुरुवार रात डोबो की ओर जा रहे थे, तभी उनकी मोटरसाइकिल की कार से टक्कर हो गई। इस टक्कर के कारण दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए और सड़क पर गिर पड़े। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को पुलिस नियंत्रण कक्ष (पीसीआर) की गाड़ी से जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल पहुंचाया। पुलिस ने बताया कि हालांकि, इलाज के दौरान दोनों युवकों की मौत हो गई। पुलिस ने हादसे में शामिल दोनों वाहनों को जब्त कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है।
पीछे से ट्रेलर ने मार दी टक्कर
झारखंड के सरायकेला-खरसावां जिले में मंगलवार को ट्रेलर के पहियों के नीचे आने से 26 साल के एक व्यक्ति की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि मृतक की पहचान अभिजीत गोराई के रूप में हुई है, जो चांडिल थाने के अंतर्गत राउतारा चौक के पास सड़क किनारे अपनी मोटरसाइकिल के बगल में खड़ा था, तभी पीछे से आ रहे ट्रेलर ने उसे टक्कर मार दी।
सड़क कर दिया जाम
पुलिस के मुताबिक, टक्कर इतनी जोरदार थी कि अभिजीत की मौके पर ही मौत हो गई। उसने बताया कि घटना के तुरंत बाद स्थानीय लोग मौके पर जमा हो गए और सड़क अवरुद्ध कर दी, जिससे राष्ट्रीय राजमार्ग-18 पर करीब पांच घंटे तक यातायात बाधित रहा। ग्रामीणों ने मांग की कि मृतक की पत्नी को सरकारी नौकरी दी जाए, परिवार को उचित मुआवजा दिया जाए और भारी वाहनों की रफ्तार पर अंकुश लगाने के लिए जरूरी कदम उठाए जाएं।
ग्रामीणों ने दुर्घटना संभावित क्षेत्रों की पहचान करने और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए जरूरी कदम उठाने की भी मांग की। पुलिस ने बताया कि अधिकारियों के मांगों को उच्च अधिकारियों तक पहुंचाने का आश्वासन देने के बाद ग्रामीण सड़क से हट गए। उसने बताया कि पुलिस ने ट्रेलर को जब्त कर लिया है और आरोपी चालक की तलाश में जुटी है।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
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