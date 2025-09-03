car accident in jharkhand simdega minor killed and 2 injured झारखंड में दर्दनाक हादसा! कक्षा 9 के छात्र का कार एक्सीडेंट; नाबालिग की मौत, Jharkhand Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsझारखंड न्यूज़car accident in jharkhand simdega minor killed and 2 injured

झारखंड में दर्दनाक हादसा! कक्षा 9 के छात्र का कार एक्सीडेंट; नाबालिग की मौत

झारखंड में दर्दनाक हादसा सामने आया है। यहां के सिमडेगा में नाबालिग बच्चे के हाथ में कार देना इतना भारी पड़ा कि एक जान चली गई। इस हादसे में दो अन्य भी घायल हुए हैं।

Mohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, सिमडेगाWed, 3 Sep 2025 02:11 PM
share Share
Follow Us on
झारखंड में दर्दनाक हादसा! कक्षा 9 के छात्र का कार एक्सीडेंट; नाबालिग की मौत

झारखंड में दर्दनाक हादसा सामने आया है। यहां के सिमडेगा में नाबालिग बच्चे के हाथ में कार देना इतना भारी पड़ा कि एक जान चली गई। कार दुर्घटमा में नाबालिग बच्चे की मौत हो गई है। इस हादसे में दो घायल भी हुए हैं। मिली जानकारी के अनुसार, हादसे के वक्त कार कक्षा 9 में पढ़ाई करने वाला नाबालिग चला रहा था।

मामला सिमडेगा के सदर थाना क्षेत्र के खैरन टोली के पास का है। यह दुर्घटना सुबह हुई जब एक तेज रफ्तार एसयूवी की सड़क किनारे पेड़ से भीषण टक्कर हो गई। इस मामले की जानकारी देते हुए एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि उन्हें सुबह साढ़े पांच बजे के करीब सूचना मिली कि नौवीं कक्षा में पढ़ने वाला एक छात्र कार लेकर जा रहा था, जो सड़क किनारे पेड़ से टकरा गई। हादसे की सूचना मिलने के बाद तुरंत मौके पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि घटनास्थल पर एक नाबालिग की तुरंत मौत हो गई थी, जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए।

इस मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि सड़क पर मावेशियों के बचाने के दौरान यह दुर्घटना हुई है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि टक्कर इतनी जोरदार थी कि 16 साल का नाबालिग सूफियान खान गाड़ी से उछलकर झाड़ियों मे जा गिरा और मौके पर ही मौत हो गई। इस हादसे के दौरान कार में सूफियान के दो दोस्त भी सवार थे। दोस्त आयुष और अंकित को भी चोट आई है। दोनों सिमडेगा की सदर अस्पताल में भर्ती करवाया गया है।

इस मामले की जाकनरी देते हुए पुलिस ने बताया कि हमें टोपनो मौके पर नहीं मिला। पुलिस ने कहा कि हमें शक है कि वह एक्सीडेंट के बाद मौके से भाग गया होगा और किसी प्राइवेट अस्पताल में इलाज करवा रहा होगा। पुलिस ने कहा कि हम इस मामले की जांच कर रहे हैं।

इस मामले की जानकारी देते हुए एक अन्य पुलिस अधिकारी ने बताया कि झारखंड में बुधवार को करम उत्सव होने के कारण स्कूल बंद थे। स्कूल बंद होने के कारण ये सभी नाबालिग एसयूवी कार लेकर दूर निकल गए थे। इस दौरान उनकी कार हादसे का शिकाह गई और एक नाबालिग की मौत हो गई।