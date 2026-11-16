कैप्टन स्मित मच्छार को छठ पर खास सम्मान, पेंटिंग में उकेरा 174 जिंदगियां बचाने वाले पायलट का जज्बा
174 जिंदगियां बचाने वाले कैप्टन स्मित मच्छार को झारखंड के जमशेदपुर में खास सम्मान दिया गया। कलाकार ने छठ घाट पर उनकी आकर्षक तस्वीर उकेरी।
दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाइट में 174 लोगों की जान बचाने वाले जाबांज कैप्टन स्मित मच्छार को छठ पूजा के मौके पर विशेष सम्मान दिया गया। झारखंड के जमशेदपुर में कलाकार विशेंद्र नारायण सिंह ने उनकी खास पेंटिंग बनाई है, जो लोगों का ध्यान खींच रही है। मानगो स्थित स्वर्णरेखा घाट पर मच्छार की बड़ी पेंटिंग बनाई। तस्वीर में छठी मईया की पूजा करती महिलाओं के साथ कैप्टन का चित्र भी उकेरा गया है। ऊपर एक विमान भी बनाया गया है। कलाकार ने इस पेंटिंग के जरिए देश के जांबाज पायलट को सलाम किया है।
विशेंद्र नारायण सिंह हर साल छठ पूजा के मौके पर घाट पर कोई न कोई संदेश देने वाली पेंटिंग बनाते हैं। इस बार उन्होंने साहस, बहादुरी का मिसाल देने वाले कैप्टन स्मित मच्छार की पेंटिंग बनाई। स्वर्णरेखा नदी के किनारे जेपी सेतु पुल के नीचे एक बड़ी चट्टान पर बनाई गई इस पेंटिंग में छठ व्रती महिलाएं सूर्य को अर्घ्य देती नजर आ रही हैं।
हमले के बाद भी नहीं डिगे थे कैप्टन मच्छार
बता दें कि कैप्टन स्मित मच्छार दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाईदुबई की उड़ान FZ1073 के पायलट थे। 30 सितंबर को विमान के कॉकपिट में सह पायलट ने उन पर हमला किया गया था। इसके बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित की। विमान में सवार सभी 174 लोग सुरक्षित बच सके। उनकी बहादुरी की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी तारीफ की थी। बाद में अमेरिकी कांग्रेस में भी उन्हें सम्मानित भी किया।
देश के वीर सपूतों को सलाम
विशेंद्र का कहना है कि यह पेंटिंग सिर्फ छठ की आस्था और सूर्य उपासना का प्रतीक नहीं है, बल्कि उन बहादुर लोगों के प्रति सम्मान और आभार जताने का भी माध्यम है, जो अपने कर्तव्य के लिए जान की परवाह नहीं करते। कैप्टन मच्छार की बहादुरी हर भारतीय के लिए गर्व और प्रेरणा का विषय है। इस पेंटिंग के जरिए उन्होंने देश के वीर सपूतों को सलाम करने की कोशिश की है।
लाखों लोगों ने उगते सूर्य को अर्घ्य दिया
झारखंड में सोमवार सुबह छठ महापर्व के अंतिम दिन लाखों श्रद्धालुओं ने नदियों और अन्य जलाशयों के किनारे पहुंचकर उगते सूर्य को अर्घ्य दिया। इसके साथ ही चार दिवसीय छठ पूजा का समापन हो गया। पूजा की सामग्री से भरी बांस की टोकरी (दउरा), गन्ना और केले के थंब लेकर श्रद्धालु सुबह तड़के ही घाटों पर पहुंचने लगे थे। यहां उन्होंने उगते सूर्य को ऊषा अर्घ्य दिया और परिवार की सुख-समृद्धि की कामना की। जलाशयों तक जाने वाले रास्तों पर छठ के पारंपरिक गीत गूंजते रहे। इस दौरान कई जगहों पर पटाखे भी फोड़े गए। एक अधिकारी ने बताया कि सुबह 8:30 बजे तक राज्यभर में छठ पूजा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई और कहीं से भी किसी अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली।
राज्यपाल ने सूर्य मंदिर में भी की पूजा
झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने रविवार शाम रांची के बड़ा तालाब और हटानिया तालाब में श्रद्धालुओं के साथ अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य दिया। उन्होंने सूर्य मंदिर में भी पूजा-अर्चना और धार्मिक अनुष्ठान किए। वहीं, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने रांची के ओरमांझी में छठ पूजा में हिस्सा लिया। उन्होंने डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया और लोगों की सुख-समृद्धि, अच्छे स्वास्थ्य और खुशहाली की कामना की।
13 नवंबर को नहाय-खाय से शुरू हुआ था पर्व
चार दिवसीय छठ महापर्व की शुरुआत 13 नवंबर को नहाय-खाय के साथ हुई थी। यह पर्व हिंदू चंद्र कैलेंडर के कार्तिक महीने के छठे दिन मनाया जाता है। दीपावली के छह दिन बाद आने वाले इस पर्व में भगवान सूर्य और छठी मईया की उपासना की जाती है।
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