रांची में अपराध, रैश ड्राइविंग रोकने के लिए बड़ा ऐक्शन, हाईवे-रिंग रोड पर लगेंगे कैमरे

Jan 30, 2026 08:33 am IST
राजधानी से सटे इलाकों में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं और रैश ड्राइविंग पर अंकुश लगाने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने बड़ा कदम उठाया है। शहर के आसपास के हाईवे और रिंग रोड पर सीसीटीवी कैमरा लगाया जाएगा। इसकी तैयारी शुरू हो गयी। इसको लेकर रांची ट्रैफिक पुलिस ने रिंग रोड अथॉरिटी और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएच) को आधिकारिक पत्र भेजा है।

पत्र में कहा गया है कि रिंग रोड और नेशनल हाईवे पर सीसीटीवी कैमरा नहीं लगने की वजह से रैश ड्राइविंग, गलत दिशा में वाहन चलाने और ट्रैफिक नियमों की अनदेखी की शिकायतें लगातार मिल रही हैं। कई मामलों में रैश ड्राइविंग के कारण गंभीर सड़क हादसे हो रहे हैं। सीसीटीवी कैमरे लगने से ऐसे चालकों की पहचान करना आसान होगा। ट्रैफिक पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, सीसीटीवी कैमरा से आपराधिक घटना पर भी अंकुश लगेगा।

सीसीटीवी कैमरे लगने का एक बड़ा फायदा यह होगा कि सड़क दुर्घटना की जानकारी पुलिस को तुरंत मिल सकेगी। अभी कई बार दुर्घटना की सूचना देर से मिलती है, जिससे घायलों को समय पर मदद नहीं मिल पाती। कैमरों के जरिए कंट्रोल रूम में लाइव मॉनिटरिंग होने से पुलिस और एंबुलेंस सेवाएं तुरंत सक्रिय हो सकेंगी। ट्रैफिक पुलिस की ओर से हाईवे और रिंग रोड में जिन स्थानों पर ज्यादा स्टंट किया जाएगा, उसे चिन्हित किया जा रहा है। उन सड़कों पर ट्रैफिक पुलिस के जवानों की तैनाती की जाएगी। रैश ड्राइविंग करने वालों पर कार्रवाई करने के लिए मूविंग इंटरसेप्टर भी लगाया जाएगा। इस पहल से न केवल दुर्घटनाओं में कमी आएगी, बल्कि लोगों में ट्रैफिक नियमों के पालन को लेकर जागरूकता भी बढ़ेगी। पुलिस का कहना है कि कैमरों की मौजूदगी से लोग खुद ही सावधानी बरतेंगे, जिससे सड़कें पहले से ज्यादा सुरक्षित बनेंगी।

अपराधियों की पहचान व कार्रवाई में मिलेगी मदद

शहरी क्षेत्र में आपराधिक घटना को अंजाम देकर कई बार अपराधी भागने में रिंग रोड और हाईवे का इस्तेमाल करते हैं। पुलिस के अनुसार, सीसीटीवी कैमरे लगने से संदिग्ध वाहनों की आवाजाही पर नजर रखी जा सकेगी। इससे लूट, छिनतई और अन्य आपराधिक घटनाओं के खुलासे में भी मदद मिलेगी।

पुलिस ने एजेंसियों से सहयोग की अपील की

ट्रैफिक पुलिस ने अपने पत्र में रिंग रोड अथॉरिटी और एनएच से सहयोग का आग्रह किया है। प्रस्ताव में प्रमुख जंक्शन, दुर्घटना संभावित क्षेत्र और अधिक भीड़भाड़ वाले स्थानों पर कैमरे लगाने की बात कही गई है। अधिकारियों का कहना है कि संबंधित एजेंसियों की सहमति मिलते ही इस योजना पर तेजी से काम शुरू किया जाएगा।

ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर तत्काल कार्रवाई होगी

ट्रैफिक पुलिस का मानना है कि सीसीटीवी कैमरों से ट्रैफिक व्यवस्था को और अधिक व्यवस्थित किया जा सकेगा। बताया गया कि जाम की स्थिति, भारी वाहनों की आवाजाही और नियमों के उल्लंघन पर नजर रखकर तत्काल कदम उठाए जा सकेंगे। इससे आम लोगों को भी राहत मिलेगी और सड़क पर सफर सुरक्षित होगा।

