पहले पिता को फोन पर धमकी दी, जमशेदपुर में फिर छोटे भाई की चाकू से कर दी हत्या
कदमा के रामजनमनगर में सोमवार शाम सन्नी का अपने बड़े भाई गणेश से किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। दोनों के बीच हाथापाई भी हुई। गणेश ने अपने पिता राम बिरुआ को फोन कर सन्नी को जान से मारने की बात कही थी।
कदमा के रामजनमनगर में सोमवार शाम सन्नी का अपने बड़े भाई गणेश से किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। दोनों के बीच हाथापाई भी हुई। गणेश ने अपने पिता राम बिरुआ को फोन कर सन्नी को जान से मारने की बात कही थी। इसके बाद दोनों भाइयों के बीच फिर विवाद हुआ, जिसमें गणेश ने सन्नी पर चाकू से कई वार कर दिए और मौके से फरार हो गया।
घायल सन्नी आदित्यपुर टोल ब्रिज के पास मिला। लोग उसे टीएमएच ले गए, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। डॉक्टरों के अनुसार, सन्नी के शरीर पर चाकू के आठ गहरे घाव थे। पिता राम बिरुआ के बयान पर गणेश के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है।
वेज रोल के विवाद में हुई चाकूबाजी, एक की मौत
दूसरी घटना मंगलवार देर रात करीब एक बजे आदित्यपुर में जियाडा गेट के सामने स्थित खाऊ गली में हुई। मानगो निवासी शेखर तिर्की आदित्यपुर शिव मंदिर दुर्गापूजा समिति के पंडाल में लाइटिंग का काम करने आया था। रात में वह अपने साथी गोलू के साथ फास्ट फूड ठेले पर वेज रोल खाने पहुंचा। ऑर्डर मिलने में देरी को लेकर दुकानदार और शेखर के बीच कहासुनी शुरू हो गई, जो देखते ही देखते मारपीट में बदल गई। विवाद बढ़ने पर शेखर और गोलू ने फोन कर पूजा समिति के सदस्यों को बुलाया। समिति सदस्य सन्नी मौके पर पहुंचा। इस दौरान दुकानदार और उसके कर्मचारियों ने चाकू से हमला कर दिया। बीचबचाव करने पहुंचे सागर झा और अरुण पांडे पर भी चाकू से वार किए गए। घटना में शेखर समेत चार युवक घायल हो गए। सभी को इलाज के लिए टीएमएच ले जाया गया, जहां शेखर की मौत हो गई। पुलिस ने चार आरोपियों मनोज बरुआ, मोहित बरुआ, मुक्ति बरुआ और रश्मि बरुआ पर प्राथमिकी दर्ज कर ली है।
परसूडीह में युवक ने फांसी लगाकर दे दी जान
जमशेदपुर। परसूडीह के नामोटोला में मंगलवार देर रात अभिरुप दास (19) ने कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वह परिवार का इकलौता बेटा था। घटना के समय उसकी मां कमरे में पहुंचीं, तो उसे पंखे से लटका पाया। इसके बाद परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। परसूडीह पुलिस मौके पर पहुंची और शव को नीचे उतरवाया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी होने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया।
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