झारखंड में जमीन-मकान खरीदना हुआ महंगा, रजिस्ट्री पर अब देना होगा 10% सरचार्ज
अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं और उसकी रजिस्ट्री पर कुल स्टांप और निबंधन शुल्क मिलाकर एक लाख रुपए बैठता है, तो आपको इस नए नियम के तहत 10 प्रतिशत यानी 10,000 रुपए अतिरिक्त अधिभार के रूप में चुकाने होंगे।
राज्य सरकार ने झारखंड नगरपालिका भूमि-भवन स्थानांतरण अधिभार नियमावली, 2026 को मंजूरी दे दी है। इसके लागू होने से अब शहरी क्षेत्रों में जमीन और मकान खरीदना महंगा हो गया है। राज्य के किसी भी नगरपालिका क्षेत्र चाहे वह नगर निगम हो, नगर परिषद हो या नगर पंचायत या फिर किसी अधिसूचित औद्योगिक नगरी के अंदर किसी जमीन या घर का स्थानांतरण यानी खरीद-बिक्री या ट्रांसफर होता है, तो कुल स्टांप शुल्क और निबंधन शुल्क की कुल राशि का 10 प्रतिशत हिस्सा सरचार्ज के रूप में वसूला जाएगा।
अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं और उसकी रजिस्ट्री पर कुल स्टांप और निबंधन शुल्क मिलाकर एक लाख रुपए बैठता है, तो आपको इस नए नियम के तहत 10 प्रतिशत यानी 10,000 रुपए अतिरिक्त अधिभार के रूप में चुकाने होंगे। निबंधन से पहले भुगतान करना होगा। संपत्ति के ट्रांसफर के समय संबंधित निबंधन पदाधिकारी की ओर से रजिस्ट्री प्रक्रिया पूरी होने से ठीक पहले इस अधिभार की राशि की वसूली की जाएगी। इसमें रिफंड का प्रावधान भी रहेगा।
रिफंड की क्या प्रक्रिया?
अगर किसी कारण संपत्ति का ट्रांसफर या रजिस्ट्री का काम बीच में ही रद्द हो जाता है या पूरा नहीं हो पाता है, तो जिस तरह निबंधन शुल्क वापस मिलता है, ठीक उसी तरह यह अधिभार राशि भी आवेदक को पूरी तरह रिफंड कर दी जाएगी।
दूसरे कार्यालयों में रजिस्ट्री पर भी नियम लागू होगा। अगर कोई संपत्ति किसी विशिष्ट नगरपालिका क्षेत्र के अंतर्गत आती है, लेकिन उसकी रजिस्ट्री किसी अन्य कार्यालय में की जा रही है, तब भी संबंधित क्षेत्र के निबंधन पदाधिकारी ही इस अधिभार की वसूली सुनिश्चित करेंगे।
लेखक के बारे मेंAditi Sharma
अदिति शर्मा
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