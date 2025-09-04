bussinessman looted in jharkhand jamshedpur झारखंड में बेखौफ बदमाश, व्यापारी पर हमला कर दिनदहाड़े 30 लाख लूटे; फायरिंग करते भाग निकले, Jharkhand Hindi News - Hindustan
झारखंड में बेखौफ बदमाश, व्यापारी पर हमला कर दिनदहाड़े 30 लाख लूटे; फायरिंग करते भाग निकले

झारखंड के जमशेदपुर शहर में गुरुवार दोपहर एक व्यापारी को लूट लिया गया। वह बैंक में रुपए जमा करने जा रहे थे। कार सवार लुटेरों ने हमला कर उनसे बैग छीन लिया। भागते वक्त दहशत फैलाने के लिए बदमाशों ने हवाई फायरिंग भी की। एक दिन पहले ही शहर के एक कारोबारी के घर में डकैती हुई थी। 

Subodh Kumar Mishra हिन्दुस्तान, जमशेदपुरThu, 4 Sep 2025 03:31 PM
झारखंड में अपराधियों का हौसला काफी बढ़ गया है। वे दिनदहाड़े घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। जमशेदपुर शहर में गुरुवार दोपहर एक व्यापारी को लूट लिया गया। वह बैंक में रुपए जमा करने जा रहे थे। कार सवार लुटेरों ने हमला कर उनसे बैग छीन लिया। भागते वक्त दहशत फैलाने के लिए बदमाशों ने हवाई फायरिंग भी की।

जमशेदपुर के सबसे पॉश इलाका बिष्टूपुर थाना क्षेत्र में गुरुवार दोपहर अपराधियों ने कारोबारी साकेत पर हमला कर 30 लाख रुपए लूट लिए। घटना गुरुद्वारा के पास घटी। लुटेरे पहले से घात लगाकर कार में बैठे थे।

कारोबारी बैंक में रुपए जमा करने जा रहे थे, तभी कार सवार लुटेरों ने हमला कर बैग छीन लिया। कारोबारी की आंख में लाल मिर्च पाउडर डाल दिया। जाते-जाते लुटेरों ने दहशत फैलाने के लिए हवाई फायरिंग भी की। घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना पाकर बिष्टूपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की।

बुधवार को ज्वेलर्स के यहां डकैती हुई थी

शहर में लगातार दूसरे दिन लूट से व्यापारियों में आक्रोश है। एक दिन पहले ही सोनारी में ज्वेलर्स के यहां से 5 लाख की डकैती हुई थी। अभी घटना का पर्दाफाश भी नहीं हुआ कि दूसरी घटना हो गई। इन दोनों घटनाओं ने पुलिस की मुस्तैदी की पोल खोलकर रख दी है।