झारखंड में बेखौफ बदमाश, व्यापारी पर हमला कर दिनदहाड़े 30 लाख लूटे; फायरिंग करते भाग निकले

झारखंड में अपराधियों का हौसला काफी बढ़ गया है। वे दिनदहाड़े घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। जमशेदपुर शहर में गुरुवार दोपहर एक व्यापारी को लूट लिया गया। वह बैंक में रुपए जमा करने जा रहे थे। कार सवार लुटेरों ने हमला कर उनसे बैग छीन लिया। भागते वक्त दहशत फैलाने के लिए बदमाशों ने हवाई फायरिंग भी की।

जमशेदपुर के सबसे पॉश इलाका बिष्टूपुर थाना क्षेत्र में गुरुवार दोपहर अपराधियों ने कारोबारी साकेत पर हमला कर 30 लाख रुपए लूट लिए। घटना गुरुद्वारा के पास घटी। लुटेरे पहले से घात लगाकर कार में बैठे थे।

कारोबारी बैंक में रुपए जमा करने जा रहे थे, तभी कार सवार लुटेरों ने हमला कर बैग छीन लिया। कारोबारी की आंख में लाल मिर्च पाउडर डाल दिया। जाते-जाते लुटेरों ने दहशत फैलाने के लिए हवाई फायरिंग भी की। घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना पाकर बिष्टूपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की।