रांची में स्टैंड पर खड़ीं बसों में लगी आग, जलकर हुईं राख; यात्रियों में मची भगदड़

राजधानी रांची के लोअर बाजार थाना क्षेत्र अंतर्गत कांटाटोली खादगढ़ा स्थित अंतरराज्यीय बस टर्मिनल में रविवार को दिनदहाड़े भीषण आग लगने से छह बसें जलकर पूरी तरह नष्ट हो गईं। यह घटना दोपहर करीब ढाई बजे की है, जिससे बस स्टैंड परिसर में अफरा-तफरी मच गई। आग से बस संचालकों को लाखों रुपये का नुकसान होने का अनुमान है।

जानकारी के अनुसार, आग की चपेट में आई सभी बसें 40 सीट क्षमता वाली थीं। ये रांची से सिमडेगा, जमशेदपुर, धनबाद और आसपास के जिलों के लिए संचालित होती थीं। इनमें से एक बस लंबे समय से ब्रेकडाउन हालत में खड़ी थी, जबकि शेष पांच बसें चालू अवस्था में थीं। आगजनी में एलडी मोटर्स, किरण ट्रेवल्स, झारखंड पर्यटन की दो बसें, शिवचरण ट्रेवल्स और चंचल बस सर्विस की बसें शामिल हैं।

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, सबसे पहले चंचल बस सर्विस की खड़ी बस में अचानक आग लगी। देखते ही देखते आग की लपटें आसपास खड़ी अन्य बसों तक फैल गईं। आग लगने के बाद बस स्टैंड पर मौजूद संवाहक, एजेंट, हॉकर, बुकर और यात्रियों में भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। स्थानीय लोगों ने उपलब्ध संसाधनों से आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग तेजी से फैलती चली गई।

घटना की सूचना मिलते ही खादगढ़ा टीओपी और लोअर बाजार थाना की पुलिस मौके पर पहुंची। डोरंडा से अग्निशमन विभाग की तीन दमकल गाड़ियां भी घटनास्थल पर भेजी गईं। दमकलकर्मियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।

घटना की जानकारी मिलते ही बस ऑनर्स एसोसिएशन के पदाधिकारी, कई बस संचालक और अन्य लोग भी मौके पर पहुंचे। फिलहाल आग लगने के कारणों का स्पष्ट पता नहीं चल सका है। पुलिस और प्रशासन मामले की जांच में जुट गए हैं।