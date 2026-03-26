Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

चतरा में बड़ा सड़क हादसा! खाई में गिरी 21 में गिरी 21 श्रद्धालुओं को ले जा रही बस

Mar 26, 2026 09:29 am ISTMohammad Azam पीटीआई, चतरा
share

झारखंड के चतरा जिले में बुधवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है। इस हादसे में बिहार से आए 21 श्रद्धालु घायल हो गए हैं। यह हादसा हंटरगंज थाना क्षेत्र के सोनबरसा गांव के पास हुआ। यहां श्रद्धालुओं से भरी एक ट्रैक्टर-ट्रॉली अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खाई में जा गिरी।

चतरा में बड़ा सड़क हादसा! खाई में गिरी 21 में गिरी 21 श्रद्धालुओं को ले जा रही बस

झारखंड के चतरा जिले में बुधवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है। इस हादसे में बिहार से आए 21 श्रद्धालु घायल हो गए हैं। यह हादसा हंटरगंज थाना क्षेत्र के सोनबरसा गांव के पास हुआ। यहां श्रद्धालुओं से भरी एक ट्रैक्टर-ट्रॉली अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खाई में जा गिरी।

10 महिलाएं भी घायल

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, ट्रैक्टर चालक वाहन पर नियंत्रण खो बैठा, जिसके कारण यह दुर्घटना हुई। हादसे में घायल हुए लोगों में 10 महिलाएं और चार युवक भी शामिल हैं। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, सभी श्रद्धालु बिहार के गया जिले के शेरघाटी क्षेत्र से आए थे और चतरा में प्रसिद्ध माता कौलेश्वरी पहाड़ी मंदिर के दर्शन के लिए जा रहे थे।

अस्पतालों में भर्ती करवाया गया

घटना के तुरंत बाद स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से सभी घायलों को हंटरगंज के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। वहां प्राथमिक उपचार के बाद चार लोगों की हालत गंभीर पाई गई, जिन्हें बेहतर इलाज के लिए गया के मगध मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (MMCH) रेफर कर दिया गया।

जांच जारी

हंटरगंज थाना प्रभारी प्रभात कुमार ने बताया कि हादसे के कारणों की जांच की जा रही है। प्रारंभिक जांच में चालक की लापरवाही और गाड़ी पर ज्यादा सवारियों को हादसे की मुख्य वजह माना जा रहा है। इस घटना के बाद क्षेत्र में शोक और चिंता का माहौल है। स्थानीय प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि यात्रा के दौरान सावधानी बरतें और वाहनों में क्षमता से अधिक सवारी न बैठाएं, ताकि इस तरह के हादसों से बचा जा सके। श्रद्धालुओं के परिजनों को हादसे की सूचना दे दी गई है और प्रशासन उनकी हर संभव मदद कर रहा है।

Mohammad Azam

लेखक के बारे में

Mohammad Azam

संक्षिप्त विवरण

मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


राजनीतिक पत्रकारिता में आजम

आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।


पत्रकारिता का उद्देश्य

आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।


विशेषज्ञता ( Area of Expertise )

पॉलिटिकल और क्राइम की खबरें
राजनीति से जुड़े लोगों के इंटरव्यू
क्राइम और वायरल खबरें
पॉलिटिकल एक्सप्लेनर

और पढ़ें
Jharkhand News
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।