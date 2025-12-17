Hindustan Hindi News
Hindi Newsझारखंड न्यूज़Bulldozers arrive at RIMS to demolish buildings, women protest; soldiers forcibly take...
अतिक्रमण हटाने रिम्स पहुंचे बुलडोजर, महिलाओं ने किया विरोध; जवानों ने जबरन उठाकर हटाया

संक्षेप:

इस विरोध प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल थीं। महिलाओं ने भवन गिराए जाने का विरोध किया, तो पुलिस के द्वारा बल का प्रयोग किया गया और महिलाओं को जबरन उठाकर वहां से हटवा दिया गया।

Dec 17, 2025 08:53 pm ISTRatan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, रांची
पुरा झारखंड हाईकोर्ट ने रिम्स परिसर में बने अवैध निर्माण को तोड़ने का आदेश दिया है। इस आदेश का पालन करने के लिए जब पुलिस बल बुलडोजर के साथ भवनों को गिराने पहुंचा, तो वहां मौजूद लोगों ने इसका जमकर विरोध किया। इस विरोध प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल थीं। महिलाओं ने भवन गिराए जाने का विरोध किया, तो पुलिस के द्वारा बल का प्रयोग किया गया और महिलाओं को जबरन उठाकर हटवा दिया गया।

पूरा मामला राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान (रिम्स) की जमीन से अतिक्रमण को ध्वस्त करने की कार्रवाई से जुड़ा है। इसका आदेश झारखंड हाईकोर्ट द्वारा दिया गया है। पिछले कई दिनों से अवेध कब्जाधारियों को हटने के आदेश देने के बाद बुधवार को कार्रवाई तेज की गई। बुधवार को रिम्स की जमीन पर बनाए गए भवनों को गिराने के लिए पुलिस बल पहुंचा तो लोगों ने विरोध शुरू कर दिया। विरोध कर रहीं महिलाओं को पुलिस बल के जवानों ने जबरन वहां से हटा दिया।

झारखंड हाई कोर्ट ने केस संख्या डबल्यू.पी. (पीआईएल) 4736/2018 (ज्योति शर्मा बनाम राज्य सरकार एवं अन्य) की सुनवाई में रिम्स प्रबंधन और राज्य सरकार को 72 घंटे के भीतर परिसर से सभी अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया था। नोटिस की अवधि पूरी होने के बाद आज संयुक्त अभियान चलाया गया। आज जब रांची स्थित सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स की आवासीय कॉलोनियों में वर्षों से झोपड़ियों और अस्थायी मड़ई में रह रहे परिवारों के घरों पर आज प्रशासन ने बुलडोजर चलाया, तो लोगों ने काफी विरोध किया।

Jharkhand Ranchi
