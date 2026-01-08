जमशेदपुर की 27 दुकानों पर गरजेगा बुलडोजर, प्रशासन ने बता दी तारीख; वजह भी बताई
जमशेदपुर के टाटानगर स्टेशन के पुनर्विकास को लेकर स्टेशन चौक से कीताडीह रोड स्थित दुकानों पर 16 या 17 जनवरी को रेलवे का बुलडोजर चल सकता है। डीआरएम तरुण हुरिया के निर्देश पर टाटानगर रेलवे के इंजीनियरिंग विभाग ने पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी को पत्र लिखकर प्रस्तावित कार्रवाई की जानकारी दी है। पत्र में अभियान के दौरान विधि-व्यवस्था बनाए रखने के लिए दंडाधिकारी और पुलिस बल की तैनाती का अनुरोध किया गया है।
रेलवे की योजना के अनुसार स्टेशन चौक से कीताडीह रोड होते हुए रनिंग रूम तक स्थित दुकानों को स्टेशन विकास योजना के तहत हटाया जाना है। रेलवे को आशंका है कि दुकानों को तोड़ने के दौरान विरोध और हंगामा हो सकता है, इसी कारण जिला प्रशासन को पहले से सूचित किया गया है। इससे पहले रेलवे इंजीनियरिंग विभाग ने विधि-व्यवस्था डीएसपी, बागबेड़ा थाना और टाटानगर आरपीएफ प्रभारी को भी पत्र दिया था, लेकिन 5 जनवरी को सांसद के हस्तक्षेप के चलते अभियान टल गया था।
स्टेशन रोड के इस हिस्से में रेलवे की जमीन पर लीज लेकर वर्षों से 27 दुकानदार व्यवसाय कर रहे हैं। स्टेशन विस्तार के नक्शे में यह क्षेत्र शामिल होने के बाद रेलवे ने सभी लीजधारी दुकानदारों को नोटिस जारी किया था। इसके बाद दुकानदारों ने सांसद से मुलाकात कर दुकानों को बचाने और विस्थापन से पहले पुनर्वास की मांग उठाई थी। वे डीआरएम से भी मिल चुके हैं। जानकारी के अनुसार दुकानदार नोटिस के खिलाफ हाईकोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं और रेलवे से और समय की मांग भी की गई है। फिलहाल रेलवे दुकानों को हटाने से जुड़ी कागजी प्रक्रिया पूरी करने में जुटा है।