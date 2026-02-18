Hindustan Hindi News
झारखंड के कुख्यात अपराधी प्रिंस खान के घर पर बुलडोजर ऐक्शन की तैयारी, 70 से अधिक मामले दर्ज

Feb 18, 2026 09:02 am ISTSubodh Kumar Mishra लाइव हिन्दुस्तान, हिन्दुस्तान/धनबाद
यूपी पुलिस के स्टाइल में वासेपुर के कुख्यात प्रिंस खान के घर को ढाहने की तैयारी शुरू कर दी गई है। मंगलवार को डीएसपी नौशाद आलम पुलिस टीम के साथ वासेपुर कमर मखदुमी रोड नीचे मोहल्ला स्थित प्रिंस खान के घर पहुंची। आर्म्स एक्ट के एक पुराने मामले में उसके घर पर कुर्की जब्ती की कार्रवाई की गई। 

यूपी पुलिस के स्टाइल में वासेपुर के कुख्यात प्रिंस खान के घर को ढाहने की तैयारी शुरू कर दी गई है। मंगलवार को डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर नौशाद आलम पुलिस टीम के साथ वासेपुर कमर मखदुमी रोड नीचे मोहल्ला स्थित प्रिंस खान के घर पहुंची। बैंक मोड़ थाना में दर्ज आर्म्स एक्ट के एक पुराने मामले में उसके घर पर कुर्की जब्ती की कार्रवाई की गई। प्रिंस के घर की छत का शेड पुलिस ने काट कर हटवा दिया। पुलिस को सूचना मिली थी कि प्रिंस के खाली घर में रात में उसके गुर्गे अड्डाबाजी करते हैं।

दरवाजा-खिड़की उखाड़ चुकी है पुलिस

प्रिंस खान के घर में हाल ही में कतरास थाना की पुलिस ने कुर्की का इश्तेहार चिपकाया था। इससे पहले तीन बार प्रिंस खान के घर कुर्की जब्ती की कार्रवाई हो चुकी है। कुर्की के दौरान पुलिस उसके घर का दरवाजा-खिड़की भी उखाड़ चुकी है। पुलिस ने बताया कि प्रिंस खान के घर का निर्माण नियम विरुद्ध है। अगल-बगल के लोगों की जमीन पर भी निर्माण की जांच पुलिस कर रही है। जल्द ही पुलिस सीओ और नगर निगम की टीम के साथ प्रिंस के घर की जांच करेगी।

70 से अधिक मामले दर्ज

प्रिंस खान वर्ष 2021 से ही धनबाद से फरार है। फरारी में उसके खिलाफ झारखंड में 70 से अधिक मामले दर्ज हो चुके हैं। वह धनबाद से दुबई भागा था। वहां वीजा की अवधि समाप्त होने के बाद प्रिंस खान के पाकिस्तान या अन्य खाड़ी देश में भागने की सूचना पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों को मिल रही है। छानबीन के दौरान डीएसपी के साथ बैंक मोड़ थाना प्रभारी सह इंस्पेक्टर प्रवीण कुमार और भूली ओपी प्रभारी अभिनव कुमार आदि उपस्थित थे।

नन्हे हत्याकांड में कार्रवाई

24 नवंबर 2021 को बैंक मोड़ पुलिस नन्हे हत्याकांड के आरोपियों की तलाश में जब प्रिंस खान के घर वासेपुर गई थी तो मौके से हथियार और अन्य अनापत्तिजनक चीज बरामद हुई थी। इसी मामले में पुलिस ने मंगलवार को प्रिंस खान के घर कुर्की जब्ती की कार्रवाई की।

डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर नौशाद आलम ने कहा कि प्रिंस के घर की जांच की जा रही है। पुलिस को सूचना मिली है कि वहां रात में प्रिंस के गुर्गे रहते हैं। जानकारी मिली है कि घर का निर्माण भी नियम विरुद्ध है। 2021 के मामले में कुर्की जब्ती की कार्रवाई की गई।

Jharkhand News
