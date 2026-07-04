वासेपुर में गैंगस्टर प्रिंस खान के घर पर चला बुलडोजर, पुलिस ने क्यों लिया ऐक्शन?
झारखंड के धनबाद जिले के वासेपुर स्थित गैंगस्टर प्रिंस खान के खिलाफ शनिवार को बड़ा एक्शन देखा गया। पुलिस ने पूरे लावलश्कर के साथ धनबाद जिले के वासेपुर में गैंगस्टर प्रिंस खान के घर पर बुलडोजर चला दिया। क्यों लिया ऐक्शन? इस रिपोर्ट में जानें…
झारखंड के धनबाद जिले के वासेपुर में गैंगस्टर प्रिंस खान पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने अदालत के आदेश के तहत उसके घर पर बुलडोजर चलाया है। पुलिस ने कुर्की की कार्रवाई भी की है। बता दें कि लंबे समय से फरार प्रिंस खान पर हत्या, रंगदारी समेत कई गंभीर मामले दर्ज हैं। पुलिस का कहना है कि आगे भी आरोपी के खिलाफ अन्य कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी।
बुलडोजर के साथ कार्रवाई की शुरुआत
पुलिस सूत्रों ने बताया कि एसएसपी प्रभात कुमार के निर्देश पर शनिवार को डीएसपी प्रकाश सोय की अगुवाई में पुलिस टीम प्रिंस खान के घर पहुंची और अदालत के आदेश के तहत बुलडोजर चलाकर कार्रवाई शुरू की।
निरसा विधायक ने एसएसपी को दी थी शिकायत
पुलिस सूत्रों के अनुसार, यह कार्रवाई निरसा के भाकपा माले विधायक अरुण चटर्जी को धमकी देने के बाद की गई है। इस बारे में विधायक अरूप चटर्जी ने धनबाद एसएसपी से शिकायत की है। विधायक ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि विदेशी नंबर से मैसेज और वीडियो भेजकर उन्हें धमकी दी गई।
विधायक से फिरौती मांगने का आरोप
विधायक अरूप चटर्जी ने बताया कि गैंगस्टर प्रिंस खान लगातार उन्हें फोन कर रहा था। कॉल रिसीव नहीं करने पर उसने व्हाट्सएप के जरिए ऑडियो और मैसेज भेजकर पैसे की मांग की। रकम नहीं देने पर 24 घंटे में गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी गई। धमकी की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।
24 घंटे के भीतर फिरौती देने की धमकी
विधायक की ओर से दी गई शिकायत में कहा गया है कि ऑडियो में 24 घंटे के भीतर रकम का इंतजाम करने की चेतावनी दी गई थी। ऐसा नहीं करने पर गंभीर नतीजे भुगतने को लेकर वॉर्निंग दी गई थी। कथित तौर पर आरोपी की ओर से दिए गए धमकी भरे संदेश में कोयले के कारोबार का भी जिक्र किया गया था।
लंबे समय से फरार चल रहा प्रिंस खान
पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, प्रिंस खान लंबे समय से फरार चल रहा है। उसके खिलाफ हत्या, रंगदारी, फायरिंग, धमकी और आपराधिक साजिश समेत कई गंभीर मामले धनबाद के विभिन्न थानों में दर्ज हैं।
अदालत ने दिया था कुर्की-जब्ती का आदेश
गौरतलब है कि अदालत में लगातार गैरहाजिर रहने के कारण उसके खिलाफ कुर्की और जप्ती का आदेश जारी किया गया था। इसी आदेश के अनुपालन में पुलिस ने वासेपुर स्थित उसके आवास पर कार्रवाई शुरू की। पुलिस का कहना है कि आगे भी उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )
संक्षिप्त विवरण
कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।
रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।
पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।