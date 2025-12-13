रांची के हर चौराहे पर गरजेगा बुलडोजर, नगर निगम का क्या है प्लान; प्रशासन ने बताया

संक्षेप: रांची नगर निगम के प्रशासक सुशांत गौरव ने कहा है कि शहर की सभी प्रमुख और व्यस्त सड़कों को अतिक्रमण मुक्त बनाए रखने को लेकर अभियान और तेज कर दिया जाएगा।

रांची नगर निगम के प्रशासक सुशांत गौरव ने कहा है कि शहर की सभी प्रमुख और व्यस्त सड़कों को अतिक्रमण मुक्त बनाए रखने को लेकर अभियान और तेज किया जाएगा। इस क्रम में जहां से भी अतिक्रमण हटाया गया है, वहां फिर से अवैध संरचना नहीं लगने को लेकर नियमित रूप से नजर रखी जाएगी। इस दौरान रांची के हर उस मुख्य चौराहे और रास्ते पर बुलडोजर कार्रवाई होगी, जहां अतिक्रमण किया गया है। प्रशासक शुक्रवार को इन्फोर्समेंट शाखा की समीक्षा बैठक में बोल रहे थे। नगर निगम प्रशासन ने इसकी वजह भी बताई है।

उन्होंने कहा कि अभियान के लिए हर अधिकारी अपने क्षेत्र में पहले से तैयार कार्य योजना के अनुसार हर दिन अभियान चलाएंगे। सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान व भवन के संचालक अपने पड़ाव स्थल पर ही वाहनों को खड़ा कराएं, यह व्यवस्था किसी भी हाल में बहाल रहे और वहां अन्य तरह की व्यावसायिक गतिविधि नहीं हो।