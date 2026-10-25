सरकारी जमीन पर कब्जाने वालों पर होगा ऐक्शन, धनबाद में कई जगह चलेगा प्रशासन का बुलडोजर
धनबाद में सरकारी जमीन पर कब्जा करनेवाले लोगों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। जिला प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ बड़ा अभियान शुरू कर दिया है। शनिवार को रांगाटांड़ ट्रैक्शन कॉलोनी से पांडरपाला तक प्रशासन की टीम ने खतालों और झोपड़ियों की मापी की।
धनबाद में सरकारी जमीन पर कब्जा करनेवाले लोगों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। जिला प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ बड़ा अभियान शुरू कर दिया है। शनिवार को रांगाटांड़ ट्रैक्शन कॉलोनी से पांडरपाला तक प्रशासन की टीम ने खतालों और झोपड़ियों की मापी की। अवैध निर्माणों को चिह्नित कर उन पर नंबर लगाए गए। अब नोटिस जारी कर हटाने की बुलडोजर कार्रवाई की जाएगी। आइए जानते हैं प्रशासन ने क्या कहा है।
नहीं हटाने पर होगा ऐक्शन
धनबाद अंचल अधिकारी रामप्रवेश कुमार के नेतृत्व में चले इस अभियान में भूली थाना की पुलिस भी मौजूद रही। टीम ने पूरे इलाके में जमीन की पैमाइश की और अतिक्रमण के दायरे में आने वाले हर निर्माण को सूचीबद्ध किया। अधिकारियों ने बताया कि पहले कागजी प्रक्रिया पूरी की जाएगी, फिर संबंधित लोगों को नोटिस देकर तय समय में अतिक्रमण हटाने को कहा जाएगा। समय पूरा होने पर नियमानुसार कार्रवाई होगी।
प्रशासन सिर्फ रांगाटांड़-पांडरपाला तक ही सीमित नहीं रहेगा। लोको टैंक, डीएस कॉलोनी, बरमसिया पुल के आसपास स्थित खतालों और मनईटांड़ में भी जल्द अभियान चलाया जाएगा। धनबाद शहरी क्षेत्र में सरकारी जमीन पर बने खतालों और झोपड़ियों को चिह्नित कर हटाया जाएगा। सीओ ने कहा कि जिला प्रशासन पूरे जिले में सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए अभियान चलाएगा। जहां भी अवैध कब्जे की सूचना मिलेगी, वहां मापी कर कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन की इस कार्रवाई से अतिक्रमणकारियों में हड़कंप है।
रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण
सीओ ने बताया कि रांगाटांड़ से पांडरपाला तक जहां कार्रवाई हुई है, वह जमीन रेलवे की है। इस बारे में डीसी की ओर से रेल अधिकारियों को सूचित कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि सरकारी जमीन पर किसी भी तरह का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
बता दें कि धनबाद के साथ ही झारखंड के अलग-अलग जिलों में लगातार प्रशासन का बुलडोजर ऐक्शन चल रहा है। प्रशासन लगातार सरकारी जमीनों को खाली करवाने के लिए अभियान चला रहा है। इस दौरान कई जगहों पर कार्रवाई भी की गई है। अब प्रशासन ने धनबाद के कई इलाकों में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करने वालों को नोटिस जारी किया है। नोटिस के बाद अतिक्रमण ना हटाने पर इन अवैध कब्जों पर बुलडोजर कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए प्रशासन ने अवैध कब्जों को चिह्नित कर उन्हें नोटिस दे दिया गया है। प्रशासन का कहना है कि उन्हें अपने से कब्जा हटाने के लिए कहा गया है। ऐसा ना करने पर प्रशासन की तरफ से कार्रवाई की जाएगी और अवैध कब्जे को हटाया जाएगा।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
संक्षिप्त विवरण
मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।
राजनीतिक पत्रकारिता में आजम
आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।
पत्रकारिता का उद्देश्य
आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।
विशेषज्ञता ( Area of Expertise )
पॉलिटिकल और क्राइम की खबरें
राजनीति से जुड़े लोगों के इंटरव्यू
क्राइम और वायरल खबरें
पॉलिटिकल एक्सप्लेनर