अतिक्रमण के खिलाफ रांची का सबसे बड़ा अभियान, इन इलाकों में गरजेगा निगम का बुलडोजर; देखें लिस्ट
रांची में अतिक्रमण के खिलाफ बड़ा अभियान शुरू होने वाला है। चौक से रोड से जस्टिस एल.पी.एन. शाहदेव चौक, रातू रोड चौक, हरमू बाइपास रोड होते हुए प्रोजेक्ट भवन तक होने वाले सर्वे के जरिए सड़क व सरकारी भूमि पर व्यवस्थित अतिक्रमण का पता किया गया है।
अतिक्रमण के खिलाफ रांची नगर निगम अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई करने जा रहा है। कोई रोड सेफ्टी में बाधा न बने, प्रोजेक्ट भवन (धुर्वा) से लेकर सड़क के दोनों किनारों की मापी हो चुकी। वहां से अतिक्रमण हटाए जाएंगे। चौक से रोड से जस्टिस एल.पी.एन. शाहदेव चौक, रातू रोड चौक, हरमू बाइपास रोड होते हुए प्रोजेक्ट भवन तक होने वाले सर्वे के जरिए सड़क व सरकारी भूमि पर व्यवस्थित अतिक्रमण का पता किया गया। अतिक्रमण की पहचान की जाएगी। इसके बाद सर्वे रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण हटाए जाएंगे। आइए जानते हैं रांची नगर निगम की टीम ने अतिक्रमण अभियान को लेकर क्या बताया है
अभियान के लिए बनाई गई टीम
इसके लिए गुरुवार को नगर निगम कार्यालय में नगर आयुक्त सुशांत गौरव की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की गई। इस अभियान की समीक्षा कर सततता बनाए रखने के लिए तीन विशेष टीमें गठन भी किया जाएगा। इसके लिए निगम ने दो सहायक नगर आयुक्त (एएसएमसी) और एक उप नगर आयुक्त (डीएमएसए) करेंगे।
क्या इस अभियान का उद्देश्य
बैठक में नगर आयुक्त ने कहा कि अभियान का उद्देश्य केवल अतिक्रमण हटाना नहीं है, बल्कि सड़क, फुटपाथ, पार्किंग, ऑटो स्टैंड, बैंड गतिविधियों व सार्वजनिक स्थलों का वैज्ञानिक व सुव्यवस्थित प्रबंधन सुनिश्चित करते हुए इस पूरे मार्ग को मॉडल अतिक्रमण मुक्त मार्ग बनाना, सड़क, फुटपाथ व हरित क्षेत्रों को कॉरिडोर के रूप में विकसित किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि इस मार्ग पर अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पूरी तरह योजनाबद्ध, समन्वयबद्ध व चरणबद्ध तरीके से की जाएगी, ताकि सड़क की पूरी चौड़ाई का उपयोग सुनिश्चित हो, यातायात सुगम बने और आम नागरिकों को निर्बाध व सुरक्षित आवागमन की सुविधा उपलब्ध हो।
नागाबाबा खटाल ऑटो स्टैंड होगा व्यवस्थित
बैठक में नागा बाबा खटाल सब्जी मार्केट के पास रांची नगर निगम की जमीन पर स्थित खटालों के विस्थापन एवं रेलवे स्टेशन पर उपलब्ध भूखंड के संबंध में ऑटो स्टैंड के रूप में विकसित करने का निर्देश दिया गया है। इससे ऑटो रिक्शा संचालन सुव्यवस्थित होगा और सड़क पर अनावश्यक जाम की स्थिति खत्म होगी।
अवैध वसूली करने वालों को चेतावनी
नगर आयुक्त ने बैठक में कहा कि ऑटो चालकों या अन्य लोगों से अवैध वसूली करने वालों के खिलाफ अब सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसे लोगों के खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों से अवैध वसूली के ऐसे लोगों का पता लगाने पर जानकारी जल्द उपलब्ध कराने को कहा, ताकि ऐसे लोगों की पहचान गुप्त रखी जाए।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
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मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।
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