Hindi Newsझारखंड न्यूज़bulldozer action in ranchi 7 houses demolished due to illegal encrochment
रांची में 7 घरों पर गरजा बुलडोजर, जमींदोज कर दिया पूरा घर; क्या थी वजह

रांची के रिम्स परिसर में अतिक्रमण हटाने का क्रम मंगलवार को भी जारी रहा। तीन दो मंजिला भवन गिराए गए। वहीं, चार मंजिला अपार्टमेंट को हथौड़े से तोड़ा जा रहा है।

Dec 17, 2025 06:34 am ISTMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, रांची
रांची के रिम्स परिसर में अतिक्रमण हटाने का क्रम मंगलवार को भी जारी रहा। तीन दो मंजिला भवन गिराए गए। वहीं, चार मंजिला अपार्टमेंट को हथौड़े से तोड़ा जा रहा है। मंगलवार को डॉ आईडी चौधरी के मकान को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया। उनके पड़ोस के दो मकान भी तोड़ दिए गए। डॉक्टर्स कॉलोनी में भी अवैध तरीके से रह रहे लोगों से रिम्स के क्वार्टर को खाली कराकर उनमें ताला लगाया दिया गया है।

रिम्स और अतिक्रमण हटाने में लगी टीम के पदाधिकारियों ने बताया कि चार मंजिला अपार्टमेंट के दो मंजिल को हथौड़े से तोड़ा जाएगा और नीचे के दो मंजिला अपार्टमेंट को बुलडोजर से तोड़ा जाएगा। इसके अलावा एक अन्य चार मंजिला अपार्टमेंट को तोड़ा जाना है। हालांकि, इस अपार्टमेंट के लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की है, जिस पर बुधवार को सुनवाई होनी है। इस अपार्टमेंट के ऑनर ने बताया कि अगर स्टे लगाया गया तो हम अपने स्तर से दोषियों पर कार्रवाई की मांग करेंगे। मालूम हो कि विगत कई दिनों से रिम्स परिसर में किए गए अतिक्रमण को हटाया जा रहा है।

गाड़ियों से घर के सामान दूसरी जगह ले गए

जिन परिवारों के घर को तोड़ा जा रहा था या जिनके आवास को तोड़ा जाना था, वे सुबह से ही घर के सामान को दूसरे स्थान में शिफ्ट कर रहे थे। पूरी गली में दिन भर लोग छोटे वाहनों में घर के सामान को लोड कर ले जाते दिखे।₹ इसके अलावा बाउंड्री की भी मार्किंग की बुनियाद काट दी गई।

नेशनल जीतकर पहुंचे फुटबॉलर का घर भी टूटा

अंडर-19 फुटबॉल प्रतियोगिता में झारखंड को विजेता बनाकर दो दिन पहले वापस लौटे अरविंद गुड़िया का घर भी अतिक्रमण की जद में आ गया। अरविंद ने बताया कि चैंपियन बनकर लौटने के बाद घरवालों ने बताया कि अब यह घर हमारे पास नहीं रहेगा, यह अतिक्रमण में तोड़ दिया जाएगा। यह बताते हुए अरविंद भावुक हो गए। इसी दौरान उन्होंने बताया कि जीतकर लौटने के बाद सीएम से मिला था और उन्होंने बेहतर करने का हौसला दिया था, ऐसे में अब घर ही नहीं रहेगा तो कैसे खेल पाएंगे।

Mohammad Azam

लेखक के बारे में

Mohammad Azam
युवा पत्रकार आजम ने लाइव हिन्दुस्तान के साथ पत्रकारिता की शुरुआत की। 8 राज्यों की पॉलिटिकल, क्राइम और वायरल खबरें कवर करते हैं। इनकी मीडिया की पढ़ाई भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हुई है। इंटरव्यू, पॉडकास्ट और कहानियां कहने का शौक है। हिंदी, अंग्रेजी साहित्य के साथ उर्दू साहित्य में भी रुचि है। और पढ़ें
