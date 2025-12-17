रांची में 7 घरों पर गरजा बुलडोजर, जमींदोज कर दिया पूरा घर; क्या थी वजह

संक्षेप: रांची के रिम्स परिसर में अतिक्रमण हटाने का क्रम मंगलवार को भी जारी रहा। तीन दो मंजिला भवन गिराए गए। वहीं, चार मंजिला अपार्टमेंट को हथौड़े से तोड़ा जा रहा है।

रांची के रिम्स परिसर में अतिक्रमण हटाने का क्रम मंगलवार को भी जारी रहा। तीन दो मंजिला भवन गिराए गए। वहीं, चार मंजिला अपार्टमेंट को हथौड़े से तोड़ा जा रहा है। मंगलवार को डॉ आईडी चौधरी के मकान को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया। उनके पड़ोस के दो मकान भी तोड़ दिए गए। डॉक्टर्स कॉलोनी में भी अवैध तरीके से रह रहे लोगों से रिम्स के क्वार्टर को खाली कराकर उनमें ताला लगाया दिया गया है।

रिम्स और अतिक्रमण हटाने में लगी टीम के पदाधिकारियों ने बताया कि चार मंजिला अपार्टमेंट के दो मंजिल को हथौड़े से तोड़ा जाएगा और नीचे के दो मंजिला अपार्टमेंट को बुलडोजर से तोड़ा जाएगा। इसके अलावा एक अन्य चार मंजिला अपार्टमेंट को तोड़ा जाना है। हालांकि, इस अपार्टमेंट के लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की है, जिस पर बुधवार को सुनवाई होनी है। इस अपार्टमेंट के ऑनर ने बताया कि अगर स्टे लगाया गया तो हम अपने स्तर से दोषियों पर कार्रवाई की मांग करेंगे। मालूम हो कि विगत कई दिनों से रिम्स परिसर में किए गए अतिक्रमण को हटाया जा रहा है।

गाड़ियों से घर के सामान दूसरी जगह ले गए जिन परिवारों के घर को तोड़ा जा रहा था या जिनके आवास को तोड़ा जाना था, वे सुबह से ही घर के सामान को दूसरे स्थान में शिफ्ट कर रहे थे। पूरी गली में दिन भर लोग छोटे वाहनों में घर के सामान को लोड कर ले जाते दिखे।₹ इसके अलावा बाउंड्री की भी मार्किंग की बुनियाद काट दी गई।