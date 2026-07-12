रांची में गरजा बुलडोजर, ढहा दी गईं 60 दुकानें और घर; कई परिवार बेघर
झारखंड में लगातार बुलडोजर ऐक्शन जारी है। शनिवार को रांची में बुलडोजर चलाकर करीब 60 अवैध निर्माण को जमींदोज कर दिया। इस कार्रवाई में कई परिवार बेघर हो गए हैं।
झारखंड में अवैध निर्माण और अवैध कब्जों पर लगातार ऐक्शन जारी है। इस दौरान अलग-अलग शहरों में कई सौ करोड़ रुपए की जमीन कब्जामुक्त करवाई है। रांची में शनिवार को भी नगर निगम ने 60 से अधिक अवैध दुकानें और अस्थायी निर्माण हटाए गए। टीम ने मोरहाबादी रजिस्ट्री ऑफिस के पास ऑक्सीजन पार्क के पास सड़क किनारे किए गए अतिक्रमण को हटा दिया। यहां पर निर्माण तोड़े जाने से सड़क पर आए परिवार को रात में मार्केट के पास शेड में शिफ्ट किया गया।
आश्रय गृह भेजे जाएंगे परिवार
जानकारी के अनुसार रविवार सुबह उन्हें आश्रय गृह में भेजा जाएगा। इसके बाद उन्हें आवास देने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। पीड़ित महिला सरिता और उसकी बेटी लक्ष्मी मुंडा से रात में मेयर ने मुलाकात की। निर्माण टूटने से महिला अचेत हो रही थी। दूसरी ओर रांची कॉलेज के सामने तिरुपति टावर परिसर में गिफ्ट डीड की भूमि पर अवैध रूप से संचालित रिया जेरॉक्स दुकान को भी हटाया गया। हरमू रोड स्थित शनि मंदिर के पास पूर्व में मापी कर चिह्नित अतिक्रमण वाले क्षेत्र में भी बुलडोजर चलाकर अवैध निर्माण हटाए गए। भारत माता चौक क्षेत्र में सड़क किनारे से भी कब्जों को हटाकर यातायात को सामान्य किया गया।
चेतावनी भी दी
बता दें कि झारखंड में लगातार बुलडोजर ऐक्शन जारी है। इस दौरान सैकड़ों करोड़ रुपए की जमीन अवैध कब्जों से मुक्त करवाई गई है। प्रशासन का कहना है कि इस तरह के अवैध निर्माण पर लगातार कार्रवाई चलती रहेगी। इस दौरान कार्रवाई में बाधा डालने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन का कहना है कि इस तरह की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी और अवैध निर्माण दोबारा करने वालों पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।
भारी सुरक्षा के बीच हुआ ऐक्शन
रांची में बुलडोजर कार्रवाई के दौरान नगर निगम पूरे दल बल के साथ पहुंचा था। कार्रवाई के दौरान मौके पर भारी पुलिस फोर्स बुलाई गई थी, ताकि किसी भी तरह के विरोध या अड़चन को हटाया जा सके। हालांकि, इलाके में भारी पुलिस फोर्स होने के बाद भी स्थानीय लोगों ने विरोध किया लेकिन किसी तरह की अप्रिय स्थिति नहीं बनी। कार्रवाई के दौरान बेघर हो रहे परिवारों का दर्द भी दिखा जब वो अपना सामान समेटने के लिए रात को सड़कों पर इधर-उधर भटक रहे थे। इस दौरान बच्चों की नींद भी टूटी और सामान लेकर खुले आसमाना के नीचे परिवारों ने अपनी रात गुजारी। प्रशासन का कहना है कि रविवार सुबह सभी परिवारों को आश्रय गृह भेजा जाएगा, जहां उनके लिए व्यवस्था की गई है।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
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